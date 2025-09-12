2010 में क्यों भिड़ गए थे कामरान अकमल- गौतम गंभीर, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने बताई वजह

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल ने 2010 एशिया कप में गौतम गंभीर के साथ मैदान पर हुई बहस का कारण बताया है। उन्होंने कहा कि गंभीर एक शॉट चूकने के बाद खुद से बात कर रहे थे और उन्हें लगा कि गंभीर ने उनको कुछ कहा है।

भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 में मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच इस बार भी हाईवोल्टेज मुकाबले होने की उम्मीद है। वहीं कई मौकों पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों के खिलाड़ियों के बीच काफी तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली थी। ऐसी ही एक घटना 2010 में खेले गए एशिया कप के दौरान हुई थी, जब कामरान अकमल और गौतम गंभीर के बीच काफी बहस हुई थी। हालांकि पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज अकमल ने कहा है कि ये घटना गलतफहमी के कारण हुई थी।

कामरान अकमल ने एशिया स्पोर्ट से कहा, ''ये गलतफहमी थी। गौतम अच्छे आदमी हैं। हमने ए टीम के लिए केन्या का दौरा किया था और अच्छे दोस्त बन गए थे। उस एशिया कप मैच में, जब उसने शॉट मिस किया तो मैंने अपील की। वह खुद से शॉट नहीं मार पाने के कारण बात कर रहा था लेकिन मुझे लगा कि शायद उसने मुझसे कुछ कहा और ऐसा गलतफहमी हुई।''

यह घटना 2010 के एशिया कप में हुई थी, जब दोनों टीमें श्रीलंका के दांबुला में आमने-सामने थीं। सईद अजमल गौतम गंभीर को गेंदबाजी कर रहे थे और इस दौरान गंभीर एक गेंद पर शॉट मारने से चूक गए और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेने के काफी करीब थी। अकमल ने जोरदार अपील की, जिसे अंपायर ने मना कर दिया। ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान गंभीर और अकमल के बीच काफी तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद धोनी और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मामले को शांत कराया।