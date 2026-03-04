सरफराज अहमद बनेंगे पाकिस्तान के नए कोच, इन दो टीमों के साथ कर चुके हैं काम
पूर्व कप्तान सरफराज अहमद पाकिस्तान की टेस्ट टीम के नए मुख्य कोच नियुक्त किए जा सकते हैं। टेस्ट कोच का पद अक्टूबर 2025 में अजहर महमूद के जाने के बाद से खाली है।
पूर्व क्रिकेटर सरफराज अहमद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। पाकिस्तान मीडिया में कई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरफराज अहमद को पाकिस्तान टेस्ट टीम का का नया कोच नियुक्त किया जा सकता है। अजहर महमूद ने 2025 में अंतरिम कोच के तौर पर काम किया था और अब यह पद लंबे समय से खाली था। अहमद पिछले साल अजहर महमूद के अंतरिम पद से जाने के बाद खाली पड़ी जगह को भरेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस महीने आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा कर सकता है। सरफराज शाहीन और अंडर-19 सेटअप के साथ काम कर चुके हैं।
सरफराज अहमद आगामी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ मई में कमान संभालेंगे। सरफराज ने पाकिस्तान के लिए 2007 से 2023 तक 54 टेस्ट, 117 वनडे और 61 टी20 मैच खेले हैं। उन्होंने 13 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की टीम का नेतृत्व किया है। टीम ने चार मुकाबले जीते हैं। जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ 2018 में लॉर्ड्स में टेस्ट जीत भी शामिल है। वह आखिरी बार पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 में पर्थ टेस्ट में खेलने उतरे थे।
सरफराज अहमद ने नवंबर 2025 में पाकिस्तान शाहीन और अंडर-19 सेटअप के साथ काम शुरू किया था। पूर्व विकेटकीपर पाकिस्तान की U-19 एशिया कप की जीत में टीम के साथ रहे, जिसमें टीम ने फाइनल में भारत को हराया। पाकिस्तान ने अपने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अभियान की शुरुआत पिछले अक्टूबर में शुरू की थी, उस समय अजहर महमूद अंतरिम कोच थे। टीम ने एक जीत और एक हार दर्ज की है और पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर है।
पाकिस्तान टी20 टीम जारी टी20 विश्व कप के सुपर-8 चरण से बाहर हो गई है। चयन समिति के सदस्य अलीम दर ने टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस्तीफा सौंप दिया है। पीसीबी के जानकार सूत्रों ने बताया ,'' आईसीसी की एलीट पेनल के पूर्व अंपायर दर ने इस्तीफा दे दिया है जिसे अभी स्वीकार नहीं किया गया है ।'' दर और पूर्व टेस्ट खिलाड़ी असद शफीक और आकिब जावेद चयन समिति के सदस्य हैं ।
