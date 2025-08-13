न्यूजीलैंड को कहा अलविदा, अब इस देश के लिए चौके-छक्के लगाएंगे टॉम ब्रूस; इसी महीने उतरेंगे मैदान पर

न्यूजीलैंड की टीम के पूर्व क्रिकेटर टॉम ब्रूस अब एक दूसरे देश के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। वे न्यूजीलैंड से स्कॉटलैंड चले गए हैं और इस महीने से स्कॉटलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले हैं।

न्यूजीलैंड की टीम के पूर्व क्रिकेटर टॉम ब्रूस ने एक बड़ा फैसला अपने क्रिकेट करियर से जुड़ा लिया है। टॉम ब्रूस इस महीने के आखिर में इंटरनेशनल क्रिकेट तो खेलते नजर आएंगे, लेकिन वे न्यूजीलैंड के लिए नहीं, बल्कि स्कॉटलैंड की टीम के लिए खेलते नजर आएंगे। ब्लैक जर्सी से उनका मोह भंग हो गया है। जब स्कॉटलैंड की टीम 27 अगस्त से शुरू होने वाले कनाडा फेज में क्रिकेट विश्व कप लीग 2 मैचों में हिस्सा लेगी तो उन मैचों में टॉम ब्रूस भी स्कॉटलैंड की टीम का हिस्सा होंगे। 2017 से 2020 तक एक दर्जन से ज्यादा इंटरनेशनल मैच टॉम ब्रूस ने न्यूजीलैंड के लिए खेले हैं।

टॉम ब्रूस स्कॉटलैंड की टीम के लिए खेलने के लिए इसलिए योग्य हुए हैं, क्योंकि उनके पिता का जन्म एडिनबर्ग में हुआ था। न्यूजीलैंड जाने से पहले 2016 में टॉम ब्रूस ने स्कॉटलैंड डेवलपमेंट टीम का प्रतिनिधित्व किया था। शीर्ष क्रम के बल्लेबाज ब्रूस 2014 से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते रहे हैं और 2017 से 2020 के बीच 17 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया है। हाल ही में वह प्रोविडेंस, गुयाना में ग्लोबल सुपर लीग में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए खेले थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वे तिहरा शतक जड़कर सुर्खियां बटोर चुके हैं।