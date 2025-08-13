Former New Zealand Cricketer Tom Bruce switches to Scotland will play for them from this month onwards न्यूजीलैंड को कहा अलविदा, अब इस देश के लिए चौके-छक्के लगाएंगे टॉम ब्रूस; इसी महीने उतरेंगे मैदान पर, Cricket Hindi News - Hindustan
न्यूजीलैंड को कहा अलविदा, अब इस देश के लिए चौके-छक्के लगाएंगे टॉम ब्रूस; इसी महीने उतरेंगे मैदान पर

न्यूजीलैंड की टीम के पूर्व क्रिकेटर टॉम ब्रूस अब एक दूसरे देश के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। वे न्यूजीलैंड से स्कॉटलैंड चले गए हैं और इस महीने से स्कॉटलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले हैं।

Wed, 13 Aug 2025
न्यूजीलैंड की टीम के पूर्व क्रिकेटर टॉम ब्रूस ने एक बड़ा फैसला अपने क्रिकेट करियर से जुड़ा लिया है। टॉम ब्रूस इस महीने के आखिर में इंटरनेशनल क्रिकेट तो खेलते नजर आएंगे, लेकिन वे न्यूजीलैंड के लिए नहीं, बल्कि स्कॉटलैंड की टीम के लिए खेलते नजर आएंगे। ब्लैक जर्सी से उनका मोह भंग हो गया है। जब स्कॉटलैंड की टीम 27 अगस्त से शुरू होने वाले कनाडा फेज में क्रिकेट विश्व कप लीग 2 मैचों में हिस्सा लेगी तो उन मैचों में टॉम ब्रूस भी स्कॉटलैंड की टीम का हिस्सा होंगे। 2017 से 2020 तक एक दर्जन से ज्यादा इंटरनेशनल मैच टॉम ब्रूस ने न्यूजीलैंड के लिए खेले हैं।

टॉम ब्रूस स्कॉटलैंड की टीम के लिए खेलने के लिए इसलिए योग्य हुए हैं, क्योंकि उनके पिता का जन्म एडिनबर्ग में हुआ था। न्यूजीलैंड जाने से पहले 2016 में टॉम ब्रूस ने स्कॉटलैंड डेवलपमेंट टीम का प्रतिनिधित्व किया था। शीर्ष क्रम के बल्लेबाज ब्रूस 2014 से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते रहे हैं और 2017 से 2020 के बीच 17 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया है। हाल ही में वह प्रोविडेंस, गुयाना में ग्लोबल सुपर लीग में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए खेले थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वे तिहरा शतक जड़कर सुर्खियां बटोर चुके हैं।

क्रिकेट स्कॉटलैंड ने टॉम ब्रूस का बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा, "मेरे परिवार में स्कॉटिश टीम का एक लंबा इतिहास है और मुझे पता है कि उन्हें इस बात पर बहुत गर्व होगा कि मैं विश्व मंच पर स्कॉटलैंड का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मुझे पांच साल पहले न्यूजीलैंड के लिए खेलने का सौभाग्य मिला था और मैं विश्व मंच पर अपने कौशल का प्रदर्शन जारी रखना चाहता हूं और स्कॉटलैंड टीम को सफलता प्राप्त करने में मदद करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह टीम सफलता प्राप्त करने और एक टीम के रूप में आगे बढ़ने में सक्षम है।"

