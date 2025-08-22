दुनिया उन्हें वहां देखना चाहती है...रॉस टेलर ने भारतीय दिग्गजों कोहली-रोहित के बारे में क्या कहा, जानिए

न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर रॉस टेलर का मानना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अब भी फिट हैं और उम्मीद है कि 2027 वनडे विश्व कप में खेल सकते हैं।

रोहित शर्मा और विराट कोहली के इंटरनेशनल रिटायरमेंट को लेकर चल रही बहस के बीच न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर रॉस टेलर का मानना है कि कोहली और रोहित को वनडे विश्व कप 2027 तक खेलते रहना चाहिए। दोनों ने भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी थी लेकिन उन्होंने 50 ओवर के प्रारूप में खेलना जारी रखने की इच्छा व्यक्त की है। दोनों स्टार बल्लेबाज अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैच की वनडे सीरीज खेल सकते हैं और उन्होंने लय में वापसी के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है।

रॉस टेलर ने रोहित और कोहली के वनडे भविष्य को लेकर चल रही बहस के बीच कहा है कि रोहित और विराट फिट हैं और रन बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों खिलाड़ियों की फैमिली है और लंबे समय तक घर से दूर रहना खिलाड़ियों के लिए परेशानी भरा होगा।

टेलर ने चैम्पियंस लीग टी-10 नोएडा ट्रॉफी में कहा, ''अच्छा, आप विराट और रोहित को ही देख लीजिए, वे अब भी फिट हैं, उतना ही क्रिकेट खेल रहे हैं। इतना क्रिकेट खेलना उनके शरीर के लिए काफी थका देने वाला है। वे दोनों पैरेंट्स भी हैं, और घर और बच्चों से काफी दूर रहते हैं। दुनिया उन्हें वहां देखना चाहती है और उम्मीद है कि विश्व क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट के नजरिए से, वे दोनों 2027 तक वहां पहुंचेंगे।''