Former New Zealand batter Ross Taylor says Virat Kohli and Rohit Sharma are fit and hope they are both there in 2027 दुनिया उन्हें वहां देखना चाहती है...रॉस टेलर ने भारतीय दिग्गजों कोहली-रोहित के बारे में क्या कहा, जानिए, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Former New Zealand batter Ross Taylor says Virat Kohli and Rohit Sharma are fit and hope they are both there in 2027

दुनिया उन्हें वहां देखना चाहती है...रॉस टेलर ने भारतीय दिग्गजों कोहली-रोहित के बारे में क्या कहा, जानिए

न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर रॉस टेलर का मानना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अब भी फिट हैं और उम्मीद है कि 2027 वनडे विश्व कप में खेल सकते हैं।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 06:51 PM
share Share
Follow Us on
दुनिया उन्हें वहां देखना चाहती है...रॉस टेलर ने भारतीय दिग्गजों कोहली-रोहित के बारे में क्या कहा, जानिए

रोहित शर्मा और विराट कोहली के इंटरनेशनल रिटायरमेंट को लेकर चल रही बहस के बीच न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर रॉस टेलर का मानना है कि कोहली और रोहित को वनडे विश्व कप 2027 तक खेलते रहना चाहिए। दोनों ने भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी थी लेकिन उन्होंने 50 ओवर के प्रारूप में खेलना जारी रखने की इच्छा व्यक्त की है। दोनों स्टार बल्लेबाज अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैच की वनडे सीरीज खेल सकते हैं और उन्होंने लय में वापसी के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है।

रॉस टेलर ने रोहित और कोहली के वनडे भविष्य को लेकर चल रही बहस के बीच कहा है कि रोहित और विराट फिट हैं और रन बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों खिलाड़ियों की फैमिली है और लंबे समय तक घर से दूर रहना खिलाड़ियों के लिए परेशानी भरा होगा।

टेलर ने चैम्पियंस लीग टी-10 नोएडा ट्रॉफी में कहा, ''अच्छा, आप विराट और रोहित को ही देख लीजिए, वे अब भी फिट हैं, उतना ही क्रिकेट खेल रहे हैं। इतना क्रिकेट खेलना उनके शरीर के लिए काफी थका देने वाला है। वे दोनों पैरेंट्स भी हैं, और घर और बच्चों से काफी दूर रहते हैं। दुनिया उन्हें वहां देखना चाहती है और उम्मीद है कि विश्व क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट के नजरिए से, वे दोनों 2027 तक वहां पहुंचेंगे।''

ये भी पढ़ें:दिनेश कार्तिक भी श्रेयस अय्यर के सपोर्ट में उतरे, चयनकर्ताओं से पूछे कड़े सवाल

उन्होंने आगे कहा, ''वह 18-19 साल का युवा था, थोड़ा मोटा विराट कोहली। कैमरन व्हाइट ने कहा, 'इस लड़के को देखो? वह वर्ल्ड क्लास बनने जा रहा है।' वह अच्छा था। लेकिन वह शानदार खिलाड़ी बन गया है। जाहिर है, वह आरसीबी के प्रति बेहद वफादार हैं, लेकिन साथ ही, उन्होंने भारतीय क्रिकेट और विश्व क्रिकेट के लिए जो किया है, वह शानदार रहा है। मुझे लगता है, मेरे मन में हमेशा से उनके लिए एक नरम जगह रही है क्योंकि मैंने उन्हें किशोरावस्था से ही बड़ा होते देखा है। इसलिए, जाहिर है, आरसीबी का इस साल आईपीएल जीतना और आखिरकार जीतना अच्छी बात है।''