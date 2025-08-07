मुंबई इंडियंस के पूर्व गेंदबाज ने खोला OnlyFans अकाउंट, कहा- बहुत रोमांचित हूं

आईपीएल में मुंबई इंडियंस और आरसीबी के लिए खेल चुके तेज गेंदबाज टाइमल मिल्स ने एडल्ट कंटेंट प्लेटफॉर्म OnlyFans जॉइन किया है। वह पहले ऐसे प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपना ओनली फैंस अकाउंट लॉन्च किया है। मिल्स ने साफ कर दिया है कि उनके अकाउंट पर शुद्ध रूप से क्रिकेट और लाइफस्टाइल मटैरियल होगा।

ओनली फैंस यूं तो एडल्ट कंटेंट के लिए जाना जाता है लेकिन पहली बार किसी प्रोफेशनल क्रिकेटर ने इस प्लेटफॉर्म को जॉइन किया है। मुंबई इंडियंस के पूर्व तेज गेंदबाज टाइमल मिल्स ने अपना ओनलीफैंस अकाउंट लॉन्च किया है। हालांकि, उन्होंने साफ कर दिया है कि एडल्ट कंटेंट प्लेटफॉर्म पर वह सबसे अलग हटकर करेंगे।

मिल्स ने 'द एथलेटिक' को कहा, 'एक हजार प्रतिशत क्लियर करने के लिए बता दूं कि वहां ग्लैमर का तड़का नहीं होगा। यह पूरी तरह विशुद्ध क्रिकेट और लाइफस्टाइल मटैरियल है। यह कुछ ऐसा है, जिसके बारे में मैं वाकई बहुत रोमांचित हूं।'

मिल्स अभी 32 साल के हैं और वह खेल पत्रकारिता भी कर चुके हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की पढ़ाई करने के बाद वह बीबीसी, स्काई स्पोर्ट्स और टॉकस्पोर्ट के साथ काम कर चुके हैं।

मिल्स का कहना है कि ओनलीफैंस उन्हें फैंस से जुड़ने का एक सीधा रास्ता देता है। उन्होंने आगे कहा, ‘छिपाने की क्या बात है, वे पो.. के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मैं जो करूंगा वह उससे अलग होगा, बहुत अलग होगा।’

मिल्स इंग्लैंड के लिए 16 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच खेल चुके हैं। इनमें उनके नाम 14 विकेट दर्ज हैं। उन्होंने अपना आखिरी T20I दिसंबर 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था।

टाइमल मिल्स पाकिस्तान सुपर लीग में अलग-अलग टीमों के साथ खेल चुके हैं। वह 2025 के सीजन में भी खेलते हुए दिखे थे।