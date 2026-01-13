KKR के पूर्व स्पिनर ने भारतीय क्रिकेट से लिया रिटायरमेंट, बोले- जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब...

संक्षेप: KC Cariappa Retirement: स्पिनर केसी करियप्पा ने भारतीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में कुल 11 मैच खेले। उन्होंने 2015 में आईपीएल डेब्यू किया था।

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के पूर्व स्पिनर केसी करियप्पा ने भारतीय क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। 31 वर्षीय करियप्पा ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में कुल 11 मैच खेले और आठ विकेट चटकाए। वह केकेआर के अलावा पंजाब फ्रेंजाइजी के लिए खेले। करियप्पा ने घरेलू क्रिकेट में अपना आखिरी मैच मिजोरम की ओर से 31 दिसंबर, 2025 को विजय हजारे ट्रॉफी में मणिपुर के विरुद्ध खेला। उन्होंने 2021 में कर्नाटक के लिए अपना लिस्ट ए डेब्यू किया और 2024 में मिजोरम के लिए फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया। उन्होंने 14 फर्सट क्लास मैचों में 75 विकेट लिए। उ्नहोंने 20 लिस्ट ए मैचों में 24 विकेट झटके। उन्होंने 58 टी20 मुकाबले खेले और 58 शिकार किए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

'जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब...' करियप्पा ने पोस्ट में लिखा, "जहां से यह सब शुरू हुआ, वहां से स्टेडियम की लाइटों तक और गर्व से जर्सी पहनने तक, मैंने वो सपना जीया जिसकी मैंने कभी सिर्फ कल्पना की थी। आज, मैं ऑफिशियली बीसीसीआई क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट की घोषणा करता हूं। इस सफर ने मुझे सब कुछ दिया। कई ऐसी जीत नसीब हुई, जिन्होंने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर किया। ऐसी हार भी देखीं, जिन्होंने मुझे तोड़ दिया। ऐसे सबक मिले जिन्होंने मुझे बनाया।" उन्होंने आगे कहा, “मुझे बनाने, मेरा मार्गदर्शन करने और जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मुझपर विश्वास करने के लिए मैं कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन बहुत शुक्रगुजार हूं। मिजोरम क्रिकेट एसोसिएशन का मुझपर भरोसा करने और परिवार की तरह मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद।”