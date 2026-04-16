पाकिस्तान की वजह से कभी नहीं हो पाएगा IND vs PAK सीरीज, ललित मोदी ने खोल दी पोल
ललित मोदी ने स्पष्ट किया कि निकट भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी द्विपक्षीय सीरीज की कोई संभावना नहीं है। मोदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्वतंत्र रूप से काम करता तो दोनों देशों के बीच कुछ प्रगति हो सकती थी।
इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा राजनीतिक तनाव को देखते हुए निकट भविष्य में द्विपक्षीय सीरीज की कोई संभावना नहीं है। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने न्यूट्रल वेन्यू पर दोनों देशों के मुकाबले होने की संभावना को भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इसके पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बढ़ते 'राजनीतिकरण' को मुख्य कारण बताया। मोदी ने दावा किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब क्रिकेट के मैदान से बाहर की ताकतों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, जिससे निष्पक्ष खेल और संबंधों में सुधार होना मुश्किल है।
ललित मोदी का मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस राजनीतिकरण के कारण पाकिस्तानी खिलाड़ी भविष्य में कभी भी आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे और स्थिति केवल और बदतर होती जाएगी। माइकल वॉन के यूट्यूब शो ‘द ओवरलैप क्रिकेट’ में बात करते हुए ललित मोदी ने कहा कि दोनों बोर्डों के बीच तनावपूर्ण संबंध किसी भी सीरीज की संभावना को बाधित कर रहे हैं। मोदी के अनुसार, बोर्ड के फैसलों पर बाहरी दबाव साफ नजर आता है। ललित मोदी ने कहा, ''मुझे डर है कि निकट भविष्य में यह संभव नहीं हो पाएगा। इसका मुख्य कारण पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का राजनीतिकरण है, और दुर्भाग्य से स्थिति अभी ऐसी ही है।"
उन्होंने आगे कहा, ''मैं ही वो शख्स था जिसने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को IPL में लाया था लेकिन मुंबई में 26/11 के नरसंहार के बाद मुझे उन्हें बाहर करना पड़ा। समस्या यह है कि यदि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्वतंत्र होता और स्वतंत्र रूप से काम करता, अगर उस पर राजनीतिक प्रभाव नहीं होता, तो हम संबंधों में कुछ सुधार देख सकते थे।''
ललित मोदी ने पूर्व इंग्लैंड कप्तान माइकल वॉन के साथ पॉडकास्ट में कहा, ''लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना राजनीतिक हो चुका है कि वही लोग पर्दे के पीछे से खेल को नियंत्रित कर रहे हैं और इसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं। हमारे बीच राजनीतिक स्तर पर तनाव है और यह खत्म नहीं होने वाला है। यह केवल और बदतर होता जाएगा। इसलिए मुझे खिलाड़ियों की चिंता है।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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