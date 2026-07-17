भारत के पूर्व अंडर-19 क्रिकेटर मनजोत कालरा श्रीलंका में गिरफ्तार, रिश्वत देने का लगा आरोप
भारत के पूर्व अंडर-19 क्रिकेटर मनजोत कालरा को एक खिलाड़ी को रिश्वत देने के मामले में श्रीलंका की खेल भ्रष्टाचार रोधी जांच इकाई ने गिरफ्तार किया।
लंका प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी जाफना किंग्स के सह-मालिक और भारत के एक पूर्व अंडर-19 क्रिकेटर मनजोत कालरा को शुक्रवार को श्रीलंका की खेल भ्रष्टाचार रोधी जांच इकाई ने एक खिलाड़ी को रिश्वत देने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी टूर्नामेंट के छठे चरण के शुरू होने से कुछ घंटे पहले हुई। इसमें संदिग्ध मनजोत कालरा हैं जिन्होंने 2018 अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में शतक जड़ा था जिससे टीम यह मैच जीत गई थी। उन्हें खेलों से जुड़े अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस विशेष जांच इकाई ने गिरफ्तार किया और बाद में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया।
खिलाड़ी को दिया पैसों का लालच
सत्ताईस साल के कालरा ने खेल उद्यमिता में कदम रखते हुए इस साल की शुरुआत में जाफना किंग्स फ्रेंचाइजी में निवेश किया था। श्रीलंकाई पुलिस के अनुसार कालरा पर टूर्नामेंट के सिलसिले में पैसे का लालच देकर एक खिलाड़ी को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप है। जांचकर्ताओं ने बताया कि खिलाड़ी ने लगभग 10 दिन पहले संपर्क किए जाने के बाद अधिकारियों को सूचित किया था जिसके बाद शुक्रवार को यह गिरफ्तारी हुई।
स्पोर्ट्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट के इंस्पेक्टर सुपून विदानागे ने बताया कि आरोपी की पहचान मनजोत कालरा के रूप में हुई है, जिसे कोलंबो के एक होटल से तब गिरफ्तार किया गया जब वह कथित तौर पर एक खिलाड़ी को 95 लाख रुपये देने ही वाला था।
पुलिस ने बताया कि श्रीलंका के खिलाड़ियों भानुका राजपक्षे, अविष्का फर्नांडो और डुनिथ वेलालागे ने शिकायत दर्ज कराई थी। ये तीनों खिलाड़ी जाफना किंग्स फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं। यह गिरफ्तारी एलपीएल 2026 के पहले दिन हुई जब जाफना किंग्स की टीम गॉल गैलेंट्स से मैच खेल रही थी। पांच टीम वाले इस टूर्नामेंट में 24 मैच खेले जाएंगे और यह आठ अगस्त को खत्म होगा। एलपीएल में पिछले कुछ समय से मैच फिक्सिंग, रिश्वत देने और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं।
एलपीएल फ्रेंचाइजी के मालिक को हुई थी सजा
इस साल की शुरुआत में श्रीलंका की एक अदालत ने एक अन्य एलपीएल फ्रेंचाइजी के मालिक को चार साल की जेल की सजा सुनाई थी और उन पर जुर्माना भी लगाया गया था, जब उन्होंने एक खिलाड़ी को सट्टेबाजी की गतिविधियों के लिए शामिल करने की कोशिश करने की बात स्वीकार की थी। बांग्लादेश मूल के तमीम रहमान ने एक खिलाड़ी को प्रभावित करने और बेटिंग आयोजित करने की कोशिश स्वीकार की थी। दांबुला थंडर्स के मालिक पर 2.4 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। श्रीलंका क्रिकेट ने कहा कि टूर्नामेंट बिना किसी रुकावट के तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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