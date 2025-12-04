कोहली-रोहित को कौन कर रहा परेशान? रवि शास्त्री को है सब पता; सुधरने की दी नसीहत
रवि शास्त्री ने उन लोगों को चेताया है जो विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज बल्लेबाजों के खिलाफ हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को सुधरने की सलाह दी है।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही है। शुरुआती दो वनडे हाईस्कोरिंग हुए हैं और अब तीसरे मैच में सीरीज का नतीजा निकलेगा। पहले और दूसरे वनडे में भारत के सबसे अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा। विराट कोहली ने दोनों ही मैचौं शतकीय पारी खेली और अपनी जगह को मजबूत कर लिया है। हालांकि रोहित और कोहली के भविष्य को लेकर काफी चर्चा चल रही है। इस बीच पूर्व कोच रवि शास्त्री ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के भारतीय टीम में जगह को लेकर सवाल उठाने वालों को चेतावनी दी है।
रवि शास्त्री ने एक इंटरव्यू (प्रभात खबर) के दौरान कहा कि सीनियर जोड़ी को साइडलाइन करने की कोई भी कोशिश मंजूर नहीं है। उन्होंने उन आलोचकों को आड़े हाथों लिया जो कोहली और रोहित के टेस्ट और टी20 से रिटायरमेंट के बाद शक जता रहे थे। शास्त्री ने सख्त लहजे में कहा, "विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे के दिग्गज खिलाड़ी हैं। आप उस स्तर के खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा उन्होंने जवाब दिया, और फिर कहा, “और अगर ये दोनों ठीक से चालू हो जाएं, सही बटन दबा दें, तो जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं, वे सब बहुत जल्दी सीन से गायब हो जाएंगे।”
जब उनसे पूछा गया कि कौन इन खिलाड़ियों के करियर को लेकर 'मस्ती' कर रहा है, तो शास्त्री ने बिना किसी का नाम लिए गंभीर चेतावनी दी, "करने वाले कर रहे हैं। अगर इनका दिमाग ठीक हो गया ना और सही बटन दबा दिया, तो सब आजू-बाजू निकल जाएंगे।" उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों की फिटनेस, रनों की भूख और जुनून ही यह तय करेगा कि वे 2027 तक खेलेंगे या नहीं। शास्त्री ने उनके अनुभव के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "अनुभव बाजार में नहीं मिलता है।"