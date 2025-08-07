Former India head coach Gary Kirsten happy with team india performance against england Gautam Gambhir shubman gill इंग्लैंड में जो किया...2011 में विश्व चैंपियन भारतीय टीम के कोच रहे गैरी कर्स्टन भी हुए गदगद, Cricket Hindi News - Hindustan
इंग्लैंड में जो किया...2011 में विश्व चैंपियन भारतीय टीम के कोच रहे गैरी कर्स्टन भी हुए गदगद

गैरी कर्स्टन ने भारत की इस युवा टीम की तारीफ की, जिसने शुभमन गिल के नेतृत्व में इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन किया। कर्स्टन ने कहा कि वह गंभीर और उनकी टीम द्वारा दबाव में हासिल की गई उपलब्धि से 'वास्तव में प्रसन्न' हैं।

Himanshu Singh VartaThu, 7 Aug 2025 05:10 PM
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर गैरी कर्स्टन ने कहा कि जिस तरह भारत ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ खेली, उसे देखकर वह रोमांचित हैं। भारत ने द ओवल में खेले गए पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच में इंग्लैंड को छह रनों से हराकर शानदार अंदाज में सीरीज बराबर की। जो रूट और हैरी ब्रुक के शतकों ने इंग्लैंड को ऐतिहासिक लक्ष्य का पीछा करने के कगार पर ला खड़ा किया था, लेकिन पांचवें दिन दबाव में धारदार गेंदबाजी से भारतीय गेंदबाजों ने मैच का रुख पलट दिया।

भारत की 2011 की विश्व कप विजेता टीम के कोच रहे पूर्व भारतीय कोच गैरी कर्स्टन ने वर्तमान कोच गौतम गंभीर और शुभमन गिल की अगुवाई वाली युवा टीम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, ''मैं भारतीय क्रिकेट टीम (इंग्लैंड में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए) और गौतम गंभीर के लिए भी खुश हूं। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं और इंग्लैंड में एक टीम के रूप में उन्होंने जो हासिल किया है उसे देखकर खुश हूं।''

गैरी कर्स्टन ने भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व की सराहना की। कर्स्टन ने कहा कि वह अपने पूर्व छात्र गंभीर और उनकी टीम द्वारा दबाव में हासिल की गई उपलब्धि से 'वास्तव में प्रसन्न' हैं।

उन्होंने कहा,''मैं बहुत उत्साहित हूं कि भारत ने सीरीज जीत ली; मेरा मतलब है, सीरीज़ बराबर कर दी।'' कर्स्टन ने 2011 विश्व कप में भारत को जीत दिलाई थी और उस टीम में गंभीर भी अहम सदस्य थे। ''यह भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, और मैं गौतम गंभीर के लिए भी बहुत खुश हूं। वह जाने-माने खिलाड़ी हैं, और मैंने उनके साथ काफी काम किया है। मैं टीम के साथ उनकी उपलब्धियों से बहुत खुश हूं।''

पांचवें टेस्ट के अंतिम दिन की शुरुआत में, इंग्लैंड को चार विकेट शेष रहते केवल 35 रनों की आवश्यकता थी। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी पहली दो गेंदों पर दो चौके खाये , जिससे भारतीय उम्मीदें कुछ देर के लिए डगमगा गईं। लेकिन मोहम्मद सिराज ने अपनी अदम्य ऊर्जा से, जेमी स्मिथ को एक ऐसी गेंद पर आउट करके मैच का रुख बदल दिया जो देर से सीम करती हुई आई थी, और अगली ही गेंद पर गस एटकिंसन को लगभग आउट कर दिया था। इसके बाद सिराज ने अपने अगले ओवर में जेमी ओवरटन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, गेंद लेग स्टंप से थोड़ा छूकर गई थी - रिव्यू पर अंपायर का फैसला बरकरार रहा।

प्रसिद्ध जोश टंग की परीक्षा लेने के लिए लौटे, उन्हें लगभग एलबीडब्ल्यू आउट कर ही दिया था, लेकिन रिव्यू ने टंग को कुछ समय के लिए बचाए रखा। हालांकि, कुछ ओवर बाद उन्होंने तेज़ गेंदबाजी करते हुए टंग को आउट कर दिया, जिससे इंग्लैंड के नौ रन पर नौ विकेट गिर गए।

जब 11 रन की ज़रूरत थी, तब इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद क्रिस वोक्स पर टिकी थी, जो कंधे की चोट के बावजूद बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने उतरे और सभी को चौंका दिया। एटकिंसन ने उन्हें बचाने की कोशिश की, यहां तक कि सिराज पर छक्का भी जड़ दिया। लेकिन यह प्रतिरोध ज़्यादा देर तक नहीं चला। सिराज ने एटकिंसन के डिफेंस को भेदते हुए यादगार पांच विकेट हासिल किए और भारत को जीत दिलाई।

कर्स्टन ने कहा, ''मुझे लगता है कि भारत में भी एक मजबूत खेल संस्कृति है। हर देश किसी न किसी तरह से ऐसा करता है।भारत के प्रति मेरा प्यार युवाओं के समग्र विकास में उनके विकास को देखना है। हम जानते हैं कि भारत में शिक्षा का स्तर वाकई मजबूत है, और दक्षिण अफ्रीकी होने के नाते, हम इससे सीख सकते हैं।'' उन्होंने कहा, ''भारतीय टीम में अब युवा खिलाड़ियों का आना बहुत रोमांचक है। यह टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और हमें उनकी सफलता से उत्साहित होना चाहिए।''