विराट कोहली ने शुरू की वनडे की तैयारी, गुजरात टाइटंस के सहायक कोच के साथ आए नजर

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने आगामी सीरीज के लिए तैयारी शुरू कर दी है। वह शुक्रवार को इनडोर ट्रेनिंग के दौरान गुजरात टाइटंस के सहायक कोच नईम अमीन के साथ दिखे।

भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने लंबे समय बाद बल्लेबाजी प्रैक्टिस शुरू की है। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की शुक्रवार को ट्रेनिंग सेशन के दौरान की फोटो सामने आई है, जिसमें वह गुजरात टाइटंस के सहायक कोच नईम अमीन के साथ नजर आए। कोहली ने इनडोर नेट में अभ्यास किया। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्टूबर में होने वाली वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे।

विराट कोहली ने ट्रेनिंग सेशन के दौरान की फोटो शेयर करते हुए लिखा, ''हिट में मदद करने के लिए धन्यवाद भाई। आपको देखकर हमेशा अच्छा लगता है।" कोहली काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को विराट कोहली की एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें वह सफेद दाढ़ी में नजर आ रहे हैं। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज में भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा बन सकते हैं। कोहली पहले बांग्लादेश के खिलाफ अगस्त में होने वाली वनडे सीरीज के जरिए वापसी करने वाले थे लेकिन सीरीज को टाल दिया गया है।

विराट कोहली ने आखिरी बार जून में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के फाइनल में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेला था। कोहली ने उस खिताबी मुकाबले में मैच जिताऊ 43 रनों की पारी खेली थी, जिससे आरसीबी अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीतने में कामयाब रही थी। कोहली और रोहित ने 2024 में विश्व कप जीत के साथ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा। वहीं कुछ महीने ही दोनों ने टेस्ट से भी संन्यास ले लिया।