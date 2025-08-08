former india captain Virat kohli starts trainig ahead of australia tour Gujarat Titans assistant coach Naeem Amin विराट कोहली ने शुरू की वनडे की तैयारी, गुजरात टाइटंस के सहायक कोच के साथ आए नजर, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़former india captain Virat kohli starts trainig ahead of australia tour Gujarat Titans assistant coach Naeem Amin

विराट कोहली ने शुरू की वनडे की तैयारी, गुजरात टाइटंस के सहायक कोच के साथ आए नजर

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने आगामी सीरीज के लिए तैयारी शुरू कर दी है। वह शुक्रवार को इनडोर ट्रेनिंग के दौरान गुजरात टाइटंस के सहायक कोच नईम अमीन के साथ दिखे।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 07:00 PM
share Share
Follow Us on
विराट कोहली ने शुरू की वनडे की तैयारी, गुजरात टाइटंस के सहायक कोच के साथ आए नजर

भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने लंबे समय बाद बल्लेबाजी प्रैक्टिस शुरू की है। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की शुक्रवार को ट्रेनिंग सेशन के दौरान की फोटो सामने आई है, जिसमें वह गुजरात टाइटंस के सहायक कोच नईम अमीन के साथ नजर आए। कोहली ने इनडोर नेट में अभ्यास किया। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्टूबर में होने वाली वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे।

विराट कोहली ने ट्रेनिंग सेशन के दौरान की फोटो शेयर करते हुए लिखा, ''हिट में मदद करने के लिए धन्यवाद भाई। आपको देखकर हमेशा अच्छा लगता है।" कोहली काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को विराट कोहली की एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें वह सफेद दाढ़ी में नजर आ रहे हैं। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज में भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा बन सकते हैं। कोहली पहले बांग्लादेश के खिलाफ अगस्त में होने वाली वनडे सीरीज के जरिए वापसी करने वाले थे लेकिन सीरीज को टाल दिया गया है।

विराट कोहली ने आखिरी बार जून में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के फाइनल में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेला था। कोहली ने उस खिताबी मुकाबले में मैच जिताऊ 43 रनों की पारी खेली थी, जिससे आरसीबी अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीतने में कामयाब रही थी। कोहली और रोहित ने 2024 में विश्व कप जीत के साथ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा। वहीं कुछ महीने ही दोनों ने टेस्ट से भी संन्यास ले लिया।

ये भी पढ़ें:ICC ने जारी की पिचों की रेटिंग, लीड्स के सामने लॉर्ड्स भी रह गया पीछा

कोहली 36 और रोहित 38 साल के हैं और ये दोनों संभवत: ऑस्ट्रेलिया में तीन मैच की वनडे सीरीज और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर तीन मैच की वनडे सीरीज में खेलेंगे। इसके बाद इन दोनों को जनवरी-जुलाई 2026 के बीच न्यूजीलैंड (स्वदेश) और इंग्लैंड (विदेश में) के खिलाफ छह वनडे मैचों में खेलने का मौका मिलेगा।