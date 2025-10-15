Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Former India Captain Srikkanth questions this decision of Shubman Gill and Gautam Gambhir

मैं तो ऐसा नहीं करता...शुभमन गिल और गौतम गंभीर के फैसले पर पूर्व भारतीय कप्तान ने उठाया सवाल

संक्षेप: पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने शुभमन गिल और गौतम गंभीर के दिल्ली टेस्ट में पारी घोषित करने के फैसले पर सवाल उठाया है। भारत ने 518/5 के स्कोर पर पारी घोषित करने के बाद वेस्टइंडीज को फॉलोऑन दिया था।

Wed, 15 Oct 2025 12:58 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
मैं तो ऐसा नहीं करता...शुभमन गिल और गौतम गंभीर के फैसले पर पूर्व भारतीय कप्तान ने उठाया सवाल

भारत ने वेस्टइंडीज का दो टेस्ट मैचों की सीरीज में सूपड़ा साफ कर दिया। भारत ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गया दूसरा मैच पांचवें दिन सात विकेट से जीता। पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने शुभमन गिल और गौतम गंभीर के दिल्ली टेस्ट में पारी घोषित करने के फैसले पर सवाल उठाया है। श्रीकांत का मानना है कि कप्तान गिल और हेड कोच गंभीर को 518/5 के स्कोर पर पारी घोषित करने का निर्णय नहीं लेना चाहिए था। भारत ने पारी घोषित करके वेस्टइंडीज को फॉलोऑन दिया था। भारत को पहली पारी के आधार पर 270 रनों की बढ़त मिली थी।

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "मैं 518 पर पारी घोषित नहीं करता। जब पारी घोषित की गई तो मुझे बहुत हैरानी हुई। अगर भारतीय टीम 600 तक खेलती तो वेस्टइंडीज मनोवैज्ञानिक रूप से गेम से बाहर हो जाती। 518 एक बीच का स्कोर है जबकि 600 होने पर प्रतिद्वंद्वी पूरी तरह से गेम से बाहर हो जाता है। उम्मीद है कि भारत आने वाले समय में किसी भी टीम को इस तरह हल्के में नहीं लेगा।" पूर्व कप्तान का मानना है कि अगर भात को 250 के लक्ष्य का पीछा करना पड़ता तो मुकाबला दिलचस्प होता।

ये भी पढ़ें:गौतम गंभीर ने किया हर्षित राणा का बचाव, बोले- यूट्यूब चैनल चलाने के लिए…

उन्होंने आगे कहा, “भारत को 518 रनों के बजाय 600 पर पारी घोषित करनी चाहिए थी। 518 की वजह से पहली पारी में बढत ज्यादा नहीं थी। 2001 में कोलकाता में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की हार के बाद बहुत कम टीमें फॉलोऑन देती हैं। अगर भारत को 250 का पीछा करना पड़ता तो यह बहुत दिलचस्प हो सकता था। भारत को एक दिन बल्लेबाजी करनी चाहिए थी और उन्हें मैच खत्म करने के लिए डेढ़ दिन का समय देना चाहिए था। लेकिन भारत का फॉलोऑन के बाद जीतना सकारात्मक है। उन्होंने दिखाया कि वे फॉलोऑन के बाद भी जीत सकते हैं।”

ये भी पढ़ें:वेस्टइंडीज के ड्रेसिंग रूम में क्यों गए कोच गंभीर? बोले- दिल से कह रहा…

बता दें कि वेस्टइंडीज ने फॉलोऑन के बाद दूसरी पारी में अच्छी बल्लेबाजी की और 390 रन जुटाए। सलामी बल्लेाबज जॉन कैंपबेल ने (115) और शाई होप (103) ने शतक लगाकर मेहमान टीम को पारी की हार से बचाया। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 177 रन की साझेदारी की। इसके बाद, जस्टीन ग्रीव्स ने नाबाद 50 रन का योगदान देने के अलावा आखिरी विकेट के लिए जेडेन सील्स (32) के साथ 79 रन की साझेदारी कर भारतीय गेंदबाजों के पसीना छुड़ाए। भारत को 121 रनों का टारगेट मिला था।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
India Vs West Indies Gautam Gambhir Shubman Gill
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |