क्या सचिन तेंदुलकर बनेंगे BCCI के नए अध्यक्ष? महान क्रिकेटर ने तोड़ी चुप्पी

भारतीय क्रिकेट बोर्ड की सितंबर के अंत में होने वाली वार्षिक आम बैठक में बोर्ड अध्यक्ष चुना जाएगा। कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर इस पद के लिए रेस में बने हुए हैं, हालांकि सचिन की प्रबंधन फर्म ने अटकलों को खारिज कर दिया है।

दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व भारतीय कप्तान सचिन तेंदुलकर ने गुरुवार को इन अटकलों को खारिज कर दिया कि वह भारतीय क्रिकेट बोर्ड का अगला अध्यक्ष बनने की दौड़ में हैं। उनकी प्रबंधन फर्म ने ऐसी सभी बातों को ‘निराधार’ बताया। तेंदुलकर की प्रबंधन फर्म ने उनकी ओर से बयान जारी कर इन अटकलों पर विराम लगा दिया है कि वह रोजर बिन्नी के संभावित उत्तराधिकारी हो सकते हैं। बिन्नी का कार्यकाल जुलाई में उनके 70 वर्ष के होने पर समाप्त हो गया था।

कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया, ‘‘हमारे संज्ञान में आया है कि सचिन तेंदुलकर के नाम पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पद के लिए विचार किए जाने या नामांकित किए जाने के बारे में कुछ खबरें और अफवाहें फैल रही हैं।’’ कंपनी ने कहा, ‘‘हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध करते हैं कि वे निराधार अटकलों पर ध्यान नहीं दें।’’