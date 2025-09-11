former India captain Sachin Tendulkar breaks silence on Speculation of being next BCCI President क्या सचिन तेंदुलकर बनेंगे BCCI के नए अध्यक्ष? महान क्रिकेटर ने तोड़ी चुप्पी, Cricket Hindi News - Hindustan
भारतीय क्रिकेट बोर्ड की सितंबर के अंत में होने वाली वार्षिक आम बैठक में बोर्ड अध्यक्ष चुना जाएगा। कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर इस पद के लिए रेस में बने हुए हैं, हालांकि सचिन की प्रबंधन फर्म ने अटकलों को खारिज कर दिया है।

Himanshu Singh BhashaThu, 11 Sep 2025 07:14 PM
दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व भारतीय कप्तान सचिन तेंदुलकर ने गुरुवार को इन अटकलों को खारिज कर दिया कि वह भारतीय क्रिकेट बोर्ड का अगला अध्यक्ष बनने की दौड़ में हैं। उनकी प्रबंधन फर्म ने ऐसी सभी बातों को ‘निराधार’ बताया। तेंदुलकर की प्रबंधन फर्म ने उनकी ओर से बयान जारी कर इन अटकलों पर विराम लगा दिया है कि वह रोजर बिन्नी के संभावित उत्तराधिकारी हो सकते हैं। बिन्नी का कार्यकाल जुलाई में उनके 70 वर्ष के होने पर समाप्त हो गया था।

कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया, ‘‘हमारे संज्ञान में आया है कि सचिन तेंदुलकर के नाम पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पद के लिए विचार किए जाने या नामांकित किए जाने के बारे में कुछ खबरें और अफवाहें फैल रही हैं।’’ कंपनी ने कहा, ‘‘हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध करते हैं कि वे निराधार अटकलों पर ध्यान नहीं दें।’’

दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड को 28 सितंबर को अपनी वार्षिक आम बैठक में चुनाव कराने हैं। बिन्नी को अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और बोर्ड के संविधान में इस पद के लिए 70 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित है। बीसीसीआई लोकपाल और आचरण अधिकारी की नियुक्ति भी वार्षिक आम बैठक के दौरान की जाएगी जबकि आईसीसी में बोर्ड के प्रतिनिधि की भी नियुक्ति की जाएगी।

