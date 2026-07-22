'चयनकर्ताओं ने गलती की', विराट कोहली के टेस्ट संन्यास पर खुलकर बोले मदन लाल

पूर्व कप्तान मदन लाल का मानना है कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से काफी जल्दी संन्यास ले लिया। उन्होंने कहा कि चयनकर्ताओं को कोहली को कप्तान बनाए रखना चाहिए था। उन्होंने गलती की।

विराट कोहली ने पिछले साल टेस्ट से संन्यास लेकर सबको चौंका दिया था। उन्होंने करीब 8 साल टीम की कमान भी संभाली। हालांकि उनके जाने के बाद से भारतीय टीम को अभी तक उनकी कमी खल रही है। उनके खेल के सबसे लंबे प्रारूप से दूरी बनाने पर काफी चर्चा हुई। कईयों का मानना है कि टेस्ट में कोहली अब भी अच्छा कर सकते हैं। उनकी कप्तानी में टीम ने विश्व कप टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक का सफर तय किया था और ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने का कारनामा भी किया था। भारत के पूर्व क्रिकेटर मदन लाल का मानना है कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से काफी जल्दी रिटायर हो गए। उन्होंने विराट कोहली को भारत के टेस्ट कप्तान के पद से हटाने के निर्णय पर भी सवाल उठाया।

विराट दो-तीन साल और कप्तानी कर सकते थे पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने कहा, ''मुझे विराट को लेकर थोड़ी निराशा जरूर होती है, क्योंकि उनमें अभी भी काफी टेस्ट क्रिकेट बाकी था। । विराट ने भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा दी। उन्होंने आक्रामकता लाई और टीम को जीतना सिखाया। लेकिन मुझे नहीं पता विराट के साथ क्या हुआ। मुझे नहीं पता उस समय सिलेक्टर कौन था, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने एक गलती की। उन्हें कप्तान बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। यह मेरी व्यक्तिगत राय है। मुझे लगता है कि उनके बीच कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा होगा, क्योंकि मेरी नजर में विराट दो-तीन साल और कप्तानी जारी रख सकते थे।''

उन्होंने आगे कहा, ''विराट उन सबसे समझदार क्रिकेटरों में से एक हैं जिन्हें मैंने अपने जीवन में देखा है। वो खेल को पढ़ते हैं, स्थिति को समझते हैं और उसी के अनुसार सोचते हैं। अगर तीन विकेट गिर चुके हैं, तो वो जानते हैं कि अब टीम को उस स्कोर तक ले जाने की जिम्मेदारी उनकी है, जहां से वे या तो मुकाबला कर सकें या मैच जीत भी सकें। पहले, लोग कहते थे कि विराट तेजी से बल्लेबाजी नहीं करते थे। यह कभी भी तेजी से बल्लेबाजी करने के बारे में नहीं था। वो स्थिति को पढ़ते हैं, खेल को समझते हैं और टीम की जरूरत के अनुसार खेलते हैं।''