होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुंबई को दीपक-शार्दुल को पैसे देकर घर भेज देना चाहिए, गेंदबाजों के प्रदर्शन पर श्रीकांत का पारा हुआ हाई

Apr 18, 2026 05:21 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

भारत के पूर्व कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने मुंबई इंडियंस के पेस अटैक की जमकर आलोचना की है। उन्होंने शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर दोनों को टीम से बाहर करने की सलाह दी है।

मुंबई को दीपक-शार्दुल को पैसे देकर घर भेज देना चाहिए, गेंदबाजों के प्रदर्शन पर श्रीकांत का पारा हुआ हाई

भारत के पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत ने शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ये दोनों खिलाड़ी आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा होने के हकदार नहीं हैं। श्रीकांत ने मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट को सलाह दी है कि दोनों गेंदबाजों को पैसे दें और बाकी सीजन के लिए टीम से दूर रहने के लिए कहें। श्रीकांत का ये बयान मुंबई इंडियंस के पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच हारने के बाद आया है। वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 195 रन बनाए। पंजाब किंग्स ने आसानी से 16.3 ओवर में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया।

पंजाब के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या शानदार फॉर्म में हैं, इसके बावजूद मुंबई इंडियंस की टीम ने अपने प्रमुख गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जगह दीपक चाहर के साथ पारी की शुरुआत की। उन्होंने पहले ही ओवर में 21 रन लुटाए, जिससे पंजाब को पावरप्ले में ज्यादा जोखिम नहीं लेना पड़ा। बुमराह ने अगला ओवर किया, जिसमें उन्होंने सिर्फ पांच रन दिए। प्रभसिमरन ने अच्छी शुरुआत का फायदा उठाया और 39 गेंद में 80 रन की दमदार पारी खेली। उनका कप्तान श्रेयस अय्यर ने अच्छा साथ दिया, जिन्होंने 35 गेंद में 66 रन बनाए।

ये भी पढ़ें:RCB ने रचा इतिहास, IPL में 1 वेन्यू में 100 मैच खेलने वाली पहली टीम बनी

घर भेज देना चाहिए

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''मुझे नहीं पता कि मुंबई इंडियंस कैसे दीपक चाहर को प्लेइंग इलेवन में रख रहा है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने उसे रिटेन क्यों किया। पहला ओवर, उन्होंने 21 रन दिए। पिछले मैच में 22 रन दिए थे। 2.3 ओवर में 45 रन। हमारे सर शार्दुल ठाकुर ने 3 ओवर में 42 रन दिए। उन्होंने एक साथ 5.3 ओवर किए और 87 रन खर्च किए।''

ये भी पढ़ें:अय्यर को नहीं पता था सरपंच का मतलब, पंजाब को दिया IPL 2026 जीतने का मंत्र

उन्होंने आगे कहा, ''आप मैच कैसे जीत सकते हैं, जब आपको दो महत्वपूर्ण गेंदबाज 5.3 ओवर में 87 रन लुटा रहे हैं? आप दोनों को प्लेइंग इलेवन में कैसे खिला सकते हैं? मैंने प्री मैच शो में भी ये सवाल उठाया था। आप क्या आप कह रहे हैं कि उनके पास बेहतर गेंदबाजी विकल्प नहीं है? उनको घर भेजो। उनको पैसे दो और उनसे इस सीजन में वापस न आने का अनुरोध करें। उन्हें बताए जब उनकी जरूरत पड़ेगी बुलाया जाएगा। आप ये कर सकते हैं इसमें गलत नहीं है।''

बुमराह ने चार ओवरों में 41 रन लुटाए और अन्य गेंदबाज भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए जिससे पंजाब किंग्स ने गुरुवार को आईपीएल के मैच में 196 रन का लक्ष्य 21 गेंद और सात विकेट शेष रहते हुए हासिल कर लिया। जयवर्धने ने मैच के बाद पत्रकारों से कहा, ''बुमराह अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बस पावरप्ले में हम विरोधी टीमों पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं।''

उन्होंने कहा, ''विपक्षी टीम जानती है कि बुमराह के खिलाफ ज्यादा जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। हमने कुछ अलग-अलग तरीके आजमाए हैं। विरोधी टीम में ऐसे तरीके आजमा रही हैं, लेकिन वे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैं किसी एक चीज पर उंगली नहीं उठा सकता और यह नहीं कह सकता कि उन्होंने विकेट नहीं लिया है।'

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
IPL 2026 Deepak Chahar Mumbai Indians अन्य..
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule और Live Cricket Score देखें और Live Hindustan App डाउनलोड करके सभी अपडेट सबसे पहले पाएं।