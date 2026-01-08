श्रीलंका ने भारत के पूर्व कोच विक्रम राठौड़ को दी बड़ी जिम्मेदारी, T20 WC के लिए बनाएंगे खास प्लान
श्रीलंका क्रिकेट ने पूर्व भारतीय बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ को पुरुष राष्ट्रीय टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। विक्रम राठौड़ 18 जनवरी से जिम्मेदारी संभालेंगे और 10 मार्च तक टीम के साथ रहेंगे।
भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ को सात फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप के लिए गुरुवार को श्रीलंका का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया। भारत और श्रीलंका मिलकर इस विश्व कप की मेजबानी कर रहे हैं। राठौड़ 18 जनवरी से जिम्मेदारी संभालेंगे और 10 मार्च तक टीम के साथ रहेंगे।
श्रीलंका क्रिकेट ने एक बयान में कहा, ‘‘श्रीलंका क्रिकेट को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पूर्व भारतीय बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ को श्रीलंका राष्ट्रीय टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। ’’ इसके अनुसार, ‘‘उन्हें सलाहकार आधार पर नियुक्त किया गया है और उनका मुख्य ध्यान आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 की तैयारी पर होगा। ’’
पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर राठौड़ ने भारत के लिए छह टेस्ट और सात एकदिवसीय मैच खेले हैं। 56 वर्षीय राठौड़ सितंबर 2019 से जुलाई 2024 तक भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच रहे। वह बीसीसीआई के लेवल तीन कोच हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में वह राजस्थान रॉयल्स के सहयोगी स्टाफ में शामिल हैं। श्रीलंका के लिए विक्रम राठौड़ 18 जनवरी से जिम्मेदारी संभालेंगे और 10 मार्च तक टीम के साथ रहेंगे।
श्रीलंका की टीम इस समय पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है, जो विश्व कप की तैयारी का हिस्सा है। दसुन शनाका टी20 टीम के कप्तान हैं, जबकि चरिथ असलंका अब सिर्फ बल्लेबाज के रूप में खेलेंगे। इसके अलावा, लसिथ मलिंगा को कंसल्टेंट बॉलिंग कोच और पूर्व भारतीय फील्डिंग कोच आर श्रीधर को फील्डिंग कोच नियुक्त किया गया है।
विक्रम राठौर ने 2019 से 2024 तक भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ के साथ काम किया। उनके कार्यकाल में भारत ने 2024 टी20 विश्व कप जीता। इसके बाद वे राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़े, जहां वे कुमार संगकारा के साथ काम कर रहे हैं। राठौर ने न्यूजीलैंड टेस्ट टीम के साथ भी छोटा कार्यकाल किया था।