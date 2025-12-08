Cricket Logo
पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद केएससीए अध्यक्ष चुने गए, सुजीत सोमसुंदर नए उपाध्यक्ष

Dec 08, 2025 10:22 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद रविवार को कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के नए अध्यक्ष चुने गए। इस संघ के पूर्व उपाध्यक्ष प्रसाद ने अनुभवी खेल प्रशासक केएन शांत कुमार को 749-558 से हराया। इन चुनावों में कुल 1307 सदस्यों ने मतदान किया।

प्रसाद के सामने अब राज्य में शीर्ष स्तर के क्रिकेट को वापस लाने की चुनौती होगी, जो चार जून को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के बाद हाशिये पर चला गया था। इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 11 प्रशंसक मारे गए थे।

प्रसाद और द प्रिंटर्स (मैसूर) प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक तथा पीटीआई बोर्ड के निदेशकों में से एक शांत कुमार दोनों ने राज्य में क्रिकेट को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का संकल्प लिया था। यह उनके संबंधित पैनल का प्रमुख चुनावी मुद्दा था।

भारत के पूर्व बल्लेबाज सुजीत सोमसुंदर ने उपाध्यक्ष पद का चुनाव डी. विनोद शिवप्पा को 719-588 से हराया।

सोमसुंदर ने हाल ही में केएससीए चुनाव लड़ने के लिए बीसीसीआई ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के शिक्षा प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था।

एमएस विनय को 736-571 से हराकर बीएन मधुकर केएससीए के नए कोषाध्यक्ष बने हैं। अनुभवी प्रशासक संतोष मेनन ने ईएस जयराम को 675-632 से हराकर नए सचिव के रूप में संघ में वापसी की।

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ में 11 प्रशंसकों की मौत और कई के घायल होने के बाद जयराम ने इस दुखद घटनाक्रम की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केएससीए सचिव पद से इस्तीफा दे दिया था।

प्रसाद के नेतृत्व वाले पैनल को अनिल कुंबले और जवागल श्रीनाथ जैसे पूर्व भारतीय खिलाड़ियों का समर्थन प्राप्त था। इस पैनल ने संयुक्त सचिव को छोड़ कर सभी अहम पद पर कब्जा किया।

ये चुनाव सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक हुए।

बृजेश पटेल समर्थित खेमे में बीके रवि ने संयुक्त सचिव पद के लिए 669-638 के अंतर से एवी शशिधर को पछाड़कर जीत हासिल की।

प्रसाद के पैनल से चुनाव लड़ने वाली पूर्व महिला क्रिकेटर कल्पना वेंकटचर (764) और कर्नाटक के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज अविनाश वैद्य (691) को आशीष अमरलाल (703) के साथ बेंगलुरु क्षेत्र से सदस्य के रूप में चुना गया।

