Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Former fast bowler Venkatesh Prasad almost certain to become KSCA president
पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद का केएससीए अध्यक्ष बनना लगभग तय

संक्षेप:

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद का सात दिसंबर को होने वाले चुनावों में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय है। चुनाव अधिकारी डॉ. बी. बसवराजू, आईएएस (सेवानिवृत्त) ने नामांकन पत्रों की जांच के दौरान प्रसाद की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी।

Wed, 26 Nov 2025 10:17 AMBhasha नई दिल्ली
भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद का सात दिसंबर को होने वाले चुनावों में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय है।

चुनाव अधिकारी डॉ. बी. बसवराजू, आईएएस (सेवानिवृत्त) ने नामांकन पत्रों की जांच के दौरान प्रसाद की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी।

अध्यक्ष पद के एक अन्य उम्मीदवार केएन शांत कुमार का नामांकन तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया, जबकि कल्पना वेंकटचर ने शीर्ष पद की दौड़ से अपना नाम वापस ले लिया, जिससे प्रसाद के अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया।

संघ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, ‘इस घटनाक्रम के साथ वेंकटेश प्रसाद बी.के. अब अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुने जाने के लिए तैयार हैं।’

नामांकनों पत्रों की जांच उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुभाष बी आदि की देखरेख में की गई।

अन्य पूर्व क्रिकेटरों जैसे सुजीत सोमसुंदर (उपाध्यक्ष, सचिव) और अविनाश वैद्य (संयुक्त सचिव और प्रबंध समिति सदस्य) के नामांकन को भी मंजूरी मिल गयी है।

प्रसाद इससे पहले अनिल कुंबले के अध्यक्ष कार्यकाल के दौरान संघ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उस समय जवागल श्रीनाथ सचिव पद पर थे।

सोमसुंदर हाल तक बीसीसीआई उत्कृष्टता केंद्र में शिक्षा प्रमुख थे। उन्होंने राज्य संघ के चुनावों में भाग लेने के लिए इस पद से इस्तीफा दे दिया था।

Cricket News
