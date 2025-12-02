इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन स्मिथ का निधन, 2004 में कह दिया था खेल को अलविदा

संक्षेप: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व मध्यक्रम के बल्लेबाज रॉबिन स्मिथ का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 'जज' के नाम से मशहूर स्मिथ 1980 और 90 के दशक में इंग्लैंड टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे।

इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन स्मिथ का 62 साल की उम्र में निधन हो गया है। स्मिथ के परिवार उनके निधन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक दिसंबर को साउथ पर्थ में अपार्टमेंट में स्मिथ का अचानक निधन हो गया। स्मिथ ने 1988 और 1996 के बीच इंग्लैंड के लिए खेले 62 टेस्ट मैचों में 43.67 की औसत से 4,236 रन बनाए, जिसमें नौ शतक भी शामिल थे, और वह उस टीम का हिस्सा थे जो 1992 विश्वकप फाइनल तक पहुंची थी।

एक बयान में, स्मिथ के परिवार ने कहा कि बहुत दुख और नुकसान के साथ हमें यह बताना पड़ रहा है कि रॉबिन अर्नोल्ड स्मिथ का निधन हो गया है। रॉबिन की सोमवार को साउथ पर्थ के उनके अपार्टमेंट में अचानक उनका निधन हो गया। उनकी मौत का कारण अभी पता नहीं चला है।

बयान में कहा गया, "2004 में खेल से संन्यास के बाद से, शराब और मानसिक स्वास्थ्य से उनकी लड़ाई के बारे में अच्छी तरह से पता है, लेकिन इन बातों को मौत के कारण के बारे में अंदाजा लगाने का आधार नहीं बनाना चाहिए, निधन के कारण पता पोस्टमॉर्टम जांच से चलेगा। यह हम सभी के लिए बहुत मुश्किल समय है, जबकि हम अपने दुख से उबरने का प्रयास कर रहे हैं, और इसलिए हम चाहेंगे कि मीडिया और क्रिकेट फॉलोअर्स हमारी निजता का ध्यान रखें।"

अपनी मौत से ठीक दो सप्ताह पहले, स्मिथ ने पर्थ के लिलाक हिल में इंग्लैंड लायंस टीम के टूर मैच के दौरान एक दोपहर उनके साथ बिताई थी, जहां उन्होंने एक घंटे से ज्यादा समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आने के बारे में बात की और अपने करियर की कहानियां साझा कीं।