Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Former England batter Robin Smith dies at 62 played 62 Tests between 1988 and 1996
इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन स्मिथ का निधन, 2004 में कह दिया था खेल को अलविदा

इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन स्मिथ का निधन, 2004 में कह दिया था खेल को अलविदा

संक्षेप:

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व मध्यक्रम के बल्लेबाज रॉबिन स्मिथ का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 'जज' के नाम से मशहूर स्मिथ 1980 और 90 के दशक में इंग्लैंड टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे।

Tue, 2 Dec 2025 06:34 PMHimanshu Singh Varta
share Share
Follow Us on

इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन स्मिथ का 62 साल की उम्र में निधन हो गया है। स्मिथ के परिवार उनके निधन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक दिसंबर को साउथ पर्थ में अपार्टमेंट में स्मिथ का अचानक निधन हो गया। स्मिथ ने 1988 और 1996 के बीच इंग्लैंड के लिए खेले 62 टेस्ट मैचों में 43.67 की औसत से 4,236 रन बनाए, जिसमें नौ शतक भी शामिल थे, और वह उस टीम का हिस्सा थे जो 1992 विश्वकप फाइनल तक पहुंची थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एक बयान में, स्मिथ के परिवार ने कहा कि बहुत दुख और नुकसान के साथ हमें यह बताना पड़ रहा है कि रॉबिन अर्नोल्ड स्मिथ का निधन हो गया है। रॉबिन की सोमवार को साउथ पर्थ के उनके अपार्टमेंट में अचानक उनका निधन हो गया। उनकी मौत का कारण अभी पता नहीं चला है।

बयान में कहा गया, "2004 में खेल से संन्यास के बाद से, शराब और मानसिक स्वास्थ्य से उनकी लड़ाई के बारे में अच्छी तरह से पता है, लेकिन इन बातों को मौत के कारण के बारे में अंदाजा लगाने का आधार नहीं बनाना चाहिए, निधन के कारण पता पोस्टमॉर्टम जांच से चलेगा। यह हम सभी के लिए बहुत मुश्किल समय है, जबकि हम अपने दुख से उबरने का प्रयास कर रहे हैं, और इसलिए हम चाहेंगे कि मीडिया और क्रिकेट फॉलोअर्स हमारी निजता का ध्यान रखें।"

अपनी मौत से ठीक दो सप्ताह पहले, स्मिथ ने पर्थ के लिलाक हिल में इंग्लैंड लायंस टीम के टूर मैच के दौरान एक दोपहर उनके साथ बिताई थी, जहां उन्होंने एक घंटे से ज्यादा समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आने के बारे में बात की और अपने करियर की कहानियां साझा कीं।

ये भी पढ़ें:डेल स्टेन को दूसरे वनडे में इस चीज का इंतजार, कोहली-रोहित का दबदबा रहेगा कायम

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रिचर्ड थॉम्पसन ने कहा, "रॉबिन स्मिथ एक ऐसे खिलाड़ी थे जो दुनिया के कुछ सबसे तेज गेंदबाजो का डटकर सामना करते थे और मुश्किल तेज गेंदबाजी का सामना एक बहादुर मुस्कान और जबरदस्त हिम्मत के साथ करते थे। उन्होंने ऐसा इस तरह से किया कि इंग्लैंड के प्रशंसकों को बहुत गर्व हुआ और मनोरंजन की कोई कमी नहीं हुई। वह अपने समय से आगे के बल्लेबाज थे, जिसकी मिसाल 1993 में एजबेस्टन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकदिवसीय में 163 गेंदों पर नाबाद 167 रन की यादगार पारी से मिलती हैं।"

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
England Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |