कई रिकॉर्ड्स को चकनाचूर करने वाले पूर्व क्रिकेटर को मिल सकती है BCCI की कमान, रिपोर्ट में दावा
एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो एक धाकड़ पूर्व क्रिकेटर को बीसीसीआई की कमान मिल सकती है। पूर्व क्रिकेटर से इंग्लैंड में बीसीसीआई से जुड़ी एक बड़ी राजनीतिक हस्ती ने उस वक्त मुलाकात की थी, तब एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी खेली जा रही थी।
नेतृत्व के मामले में बीसीसीआई अब ट्रांजिशन यानी संक्रमण के दौर से गुजर गुजर रहा है। रोजर बिन्नी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद राजीव शुक्ला कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका में हैं। वह तब तक इस भूमिका में रहेंगे जब तक नए बीसीसीसआई चीफ का चुनाव नहीं हो जाता। इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया है कि बोर्ड की कमान संभालने के लिए एक धाकड़ पूर्व क्रिकेटर से संपर्क किया गया है जिसने अपने करियर में तमाम रिकॉर्ड्स तो चकनाचूर किया। क्रिकेटर से इसे लेकर लंदन में मीटिंग भी हुई है।
दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान पूर्व क्रिकेटर से बीसीसीआई अध्यक्ष पद को लेकर अनौपचारिक चर्चाएं हो चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक बड़ी राजनीतिक हस्ती ने दिग्गज पूर्व क्रिकेटर से हाल ही में इंग्लैंड में मुलाकात की थी। क्रिकेटर ने बोर्ड प्रमुख बनाए जाने की पेशकश पर क्या जवाब दिया है, उनका जवाब सकारात्मक है या अभी अनिर्णय वाली स्थिति है, यह साफ नहीं हुआ है।
रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई के अगले अध्यक्ष के लिए चुनाव के बजाय आम सहमति पर जोर होगा। इस महीने यानी सितंबर के आखिरी सप्ताह में बीसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष, आईपीएल चेयरमैन समेत अहम पदों के लिए चुनाव होना है।
अगर पूर्व क्रिकेटर को बोर्ड अध्यक्ष बनाने की कोशिश रंग लाती है तो ये भारतीय क्रिकेट में एक बड़े बदलाव का संकेत है। आम तौर पर भारत में पूर्व खिलाड़ियों को खेल प्रशासक के तौर पर तवज्जो नहीं मिलती। वैसे पूर्व कप्तान सौरव गांगुली बीसीसीआई का नेतृत्व कर चुके हैं। रोजर बिन्नी भी 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य थे। अब अगर एक और दिग्गज पूर्व क्रिकेटर को बीसीसीआई की कमान मिलती है तो भविष्य में खेल प्रशासन की बागडोर भी पूर्व खिलाड़ियों को ही सौंपे जाने की एक स्वस्थ परंपरा विकसित हो सकती है।