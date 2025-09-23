सट्टेबाजी ऐप मामले में ED ने पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से करीब 8 घंटे पूछताछ की

ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने सोमवार को पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। इसी मामले में उसने बुधवार को पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और अभिनेता सोनू सूद को तलब किया है। इस मामले में ईडी सुरेश रैना और शिखर धवन से भी पूछताछ कर चुकी है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप ‘वनXबेट’ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। केंद्रीय एजेंसी ने इस दौरान उनका बयान दर्ज किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि उथप्पा (39) सुबह करीब 11 बजे एजेंसी के कार्यालय पहुंचे और शाम साढ़े सात बजे वहां से बाहर निकले।

उन्होंने बताया कि क्रिकेटर से पूछताछ की गई और मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया गया।

इससे पहले, एजेंसी इस मामले में क्रिकेटर सुरेश रैना, शिखर धवन, अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की पूर्व सांसद मिमि चक्रवर्ती और बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा से पूछताछ कर चुकी है।