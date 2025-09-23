Former cricketer Robin Uthappa questioned by ED for nearly 8 hours in betting app case सट्टेबाजी ऐप मामले में ED ने पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से करीब 8 घंटे पूछताछ की, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Former cricketer Robin Uthappa questioned by ED for nearly 8 hours in betting app case

सट्टेबाजी ऐप मामले में ED ने पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से करीब 8 घंटे पूछताछ की

ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने सोमवार को पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। इसी मामले में उसने बुधवार को पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और अभिनेता सोनू सूद को तलब किया है। इस मामले में ईडी सुरेश रैना और शिखर धवन से भी पूछताछ कर चुकी है। 

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 23 Sep 2025 11:07 AM
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप ‘वनXबेट’ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। केंद्रीय एजेंसी ने इस दौरान उनका बयान दर्ज किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि उथप्पा (39) सुबह करीब 11 बजे एजेंसी के कार्यालय पहुंचे और शाम साढ़े सात बजे वहां से बाहर निकले।

उन्होंने बताया कि क्रिकेटर से पूछताछ की गई और मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया गया।

इससे पहले, एजेंसी इस मामले में क्रिकेटर सुरेश रैना, शिखर धवन, अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की पूर्व सांसद मिमि चक्रवर्ती और बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा से पूछताछ कर चुकी है।

ईडी ने इसी मामले में पूछताछ के लिए पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और अभिनेता सोनू सूद को भी मंगलवार और बुधवार को तलब किया है।

