Former coach Sanjay Bangar reveals Rishabh Pant asked bowlers to bowl fast at his body in the nets in his early career खतरों के खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत, गेंदबाजों से करते थे ऐसी डिमांड, पूर्व कोच संजय बांगर ने बताया, Cricket Hindi News - Hindustan
भारत के पूर्व कोच संजय बांगर ने कहा है कि करियर के शुरुआत दिनों में ऋषभ पंत गेंदबाजों से तेज गेंदबाजी करने और अपने शरीर पर आक्रमण करने के लिए कहते थे। ऋषभ पंत इस पैर की चोट से रिकवर कर रहे हैं।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 04:57 PM
भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत का 2022 में भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण उन्हें गंभीर चोटें आई थी और कईयों को लगा था कि पंत का करियर लगभग खत्म हो गया है। हालांकि पंत ने कुछ महीने के अंदर ही वापसी करते हुए सभी को चौंका दिया। ऋषभ पंत भारतीय टीम के तीनों फॉर्मेट के अहम सदस्य हैं और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी आक्रमक बल्लेबाजी से एक अलग पहचान भी बनाई है। इस बीच भारत के पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगर ने ऋषभ पंत के शुरुआती दिनों का एक किस्सा शेयर किया है, जहां पर ऋषभ पंत गेंदबाजों से उन्हें तेज गेंदबाजी और शरीर पर गेंद करने के लिए कहते थे।

ऋषभ पंत ने 2017 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। जिसके बाद से वह टीम के महत्वपूर्ण सदस्य बने हुए हैं। ऋषभ पंत अपनी आक्रमक बल्लेबाजी की वजह से विपक्षी पर भारी पड़ते हैं, उनके सामने चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, पंत दोनों के खिलाफ बेहतर बल्लेबाजी करने में समर्थ हैं। हाल ही में संजय बांगर ने अपने शुरुआती दिनों में पंत की निडरता की पहली झलक को याद किया।

संजय बांगर ने दूरदर्शन स्पोर्ट्स से कहा, ''मैंने आशीष नेहरा से सुना कि ऋषभ पंत बहुत अच्छा खिलाड़ी, जोकि काफी जल्दी आगे बढ़ने वाला है। वह नेचुरली गिफ्टेड खिलाड़ी है। लेकिन वह निडर भी है। मैंने खुद उसकी निडरता की पहली झलक नेट्स में देखी थी। वह गेंदबाजों को तेज गेंदबाजी करने और अपने शरीर पर आक्रमण करने के लिए कहते थे। बहुत कम बल्लेबाजों की ऐसी मानसिकता रही है। उस समय उन्होंने आईपीएल खेलना शुरू ही किया था। इसलिए नेहरा का आकलन सही था। लंबे समय के बाद, हमें एक ऐसा विकेटकीपर मिला है जो टॉप-5 में बल्लेबाजी कर सकता है।''

ऋषभ पंत इस समय पैर की चोट से रिकवर कर रहे हैं। उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए चौथे टेस्ट के दौरान चोट लगी थी। उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर इंजरी को लेकर अपडेट शेयर किया था।

