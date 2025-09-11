former captain Kapil Dev urges Indian players to stay focused ahead of Pakistan clash in asia cup 2025 पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले पर कपिल देव खुलकर बोले, खिलाड़ियों को दी ऐसा करने की सलाह, Cricket Hindi News - Hindustan
former captain Kapil Dev urges Indian players to stay focused ahead of Pakistan clash in asia cup 2025

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले पर कपिल देव खुलकर बोले, खिलाड़ियों को दी ऐसा करने की सलाह

भारत के महान क्रिकेटर कपिल देव ने एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने खिलाड़ियों को मैच पर ध्यान की सलाद दी है। उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम करेगी और खिलाड़ियों को अपना करना चाहिए।

Himanshu Singh BhashaThu, 11 Sep 2025 09:25 PM
विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव ने रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले एशिया कप के मुकाबले से पहले भारतीय खिलाड़ियों से अपने प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित रखने और बाहरी कारकों से विचलित नहीं होने को कहा। इस साल की शुरुआत में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों के मारे जाने पर भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान दुबई में आमने-सामने होंगे।

कपिल ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘भारतीय खिलाड़ियों को केवल खेल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनके पास एक अच्छी टीम है और उन्हें जीतना चाहिए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘खिलाड़ियों को केवल अपने प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और किसी और चीज से ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। बस आगे बढ़ो और जीतो। सरकार अपना काम करेगी और खिलाड़ियों को अपना काम करना चाहिए।’’

पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने एक नीति बनाई है जिसके तहत देश पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय खेल संबंध नहीं रखेगा लेकिन भारतीय टीमों को कई टीम की प्रतियोगिताओं में पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने से नहीं रोका जाएगा। टी20 प्रारूप में मौजूदा विश्व चैंपियन भारत ने बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात पर नौ विकेट से शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की।

कपिल ने कहा, ‘‘यह एक अच्छी टीम है, शुभकामनाएं, उन्होंने कल अच्छी जीत हासिल की। ​​मुझे उम्मीद है कि वे ट्रॉफी भी जीतेंगे।’’ भारत का अगला मैच पाकिस्तान से है।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान को लग सकता है झटका, भारत के खिलाफ मैच से पहले कप्तान को लगी चोट

इस साल की शुरूआत में पहलगाम में आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत और पाकिस्तान में सीमा पर तनाव और भारतीय सेना के आपरेशन सिंदूर के बाद दोनों टीमों के बीच यह पहला मुकाबला है। पाकिस्तानी कप्तान सलमान ने कहा ,‘‘ अगर कोई आक्रामक होना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है । किसी खिलाड़ी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी अलग हैं ।’’

सूर्यकुमार ने टूर्नामेंट की पूर्व संध्या पर कप्तानों की प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,‘‘ मैदान पर आक्रामकता हमेशा रहती है । आक्रामकता के बिना हम यह खेल नहीं खेल सकते । मैं आक्रामकता के साथ मैदान पर उतरने को लेकर उत्साहित हूं ।’’

