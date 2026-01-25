BCCI के पूर्व अध्यक्ष आईएस बिंद्रा का निधन, 84 की उम्र में ली अंतिम सांस

Cricket Logo
संक्षेप:

बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष इंदरजीत सिंह बिंद्रा का रविवार को नई दिल्ली में निधन हो गया। उन्होंने 1993 से 1996 तक BCCI के 23वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

Jan 25, 2026 11:25 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का रविवार (25 जनवरी 2026) को नई दिल्ली में निधन हो गया। वह 84 वर्ष के थे। बिंद्रा पिछले कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। क्रिकेट प्रशासन में चार दशकों से अधिक का योगदान देने वाले बिंद्रा को भारतीय क्रिकेट के आधुनिकीकरण और वित्तीय मजबूती का श्रेय दिया जाता है। वह लगभग 30 सालों तक पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। मोहाली के प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम को उन्हीं की देन माना जाता है, जिसका नाम अब 'आईएस बिंद्रा स्टेडियम' है।

पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार सोमवार दोपहर नई दिल्ली के लोधी श्मशान घाट में किया जाएगा। उनके परिवार में उनकी पत्नी कमल बिंद्रा, बेटा अमर बिंद्रा और एक बेटी हैं। बिंद्रा ने जगमोहन डालमिया के साथ मिलकर 1987 और 1996 के क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इंद्रजीत बिंद्रा ने जगमोहन डालमिया के साथ मिलकर 1987 और 1996 के क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

उन्होंने आईसीसी के मुख्य सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं और आईपीएल के गठन में भी अहम भूमिका निभाई। IPL की शुरुआत और टीवी अधिकारों के माध्यम से क्रिकेट की कमाई बढ़ाने में उनका योगदान सराहनीय रहा। बिंद्रा ने 2014 में क्रिकेट प्रशासन से रिटायरमेंट लिया था।

