ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डेमियन मार्टिन को अस्पताल से मिली छुट्टी, फैंस के लिए क्या कहा

Former Aussie Star Damien Martyn Returns Home from Hospital After Serious Health Battle
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डेमियन मार्टिन ने गंभीर स्वास्थ्य संकट के बाद अस्पताल से छुट्टी पाकर घर लौटने की खुशी जाहिर की है। मार्टिन को हाल ही में दिमागी बुखार (मेनिन्जाइटिस) का पता चलने के बाद गोल्ड कोस्ट के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

Jan 17, 2026 03:09 pm ISTHimanshu Singh Bhasha
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डेमियन मार्टिन को मेनिन्जाइटिस से उबरने के बाद शनिवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मार्टिन 27 दिसंबर 2025 को बीमार पड़ गए थे और उन्हें गहन चिकित्सा इकाई में कृत्रिम कोमा में रखना पड़ा था, लेकिन जनवरी के पहले सप्ताह में उनमें सुधार के लक्षण दिखाई देने लगे थे। लेकिन अब वह इस मुश्किल दौर से बाहर निकल आए हैं और उन्होंने अपने शुभचिंतकों का आभार व्यक्त किया।

मार्टिन ने एक्स पर लिखा, ‘‘वर्ष 2026 का स्वागत है। मैं अस्पताल से घर आ गया हूं। मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस दौरान मेरा और मेरे परिवार का साथ दिया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस अनुभव से मुझे पता चला कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। सब कुछ कितनी जल्दी बदल सकता है और समय कितना अमूल्य है।’’ मार्टिन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 67 टेस्ट, 208 वनडे और चार टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं।

मार्टिन ने 1992 से 2006 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 67 टेस्ट खेले। छह साल के गैप के बाद 2000 में उन्हें फिर से टीम में बुलाया गया और वह स्टीव वॉ की ऑल-पॉवरफुल टीम के एक अहम खिलाड़ी बन गए। वह उस ऑस्ट्रेलियाई टीम का भी हिस्सा थे जिसने 2003 का वनडे वर्ल्ड कप जीता था।

डार्विन में जन्मे मार्टिन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 1992-93 की सीरीज में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। उन्होंने आखिरी टेस्ट एशेज 2006-07 में खेला जिसके बाद वह कमेंट्री करने लगे। उन्होंने 208 वनडे में 40.8 की औसत से रन बनाये और 1999 तथा 2003 विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलिया टीम के सदस्य थे। उन्होंने 2003 फाइनल में भारत के खिलाफ नाबाद 88 रन बनाये थे जबकि ऊंगली में फ्रैक्चर के बाद वह बल्लेबाजी कर रहे थे। वह 2006 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम के भी सदस्य थे।

