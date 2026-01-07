बैजबॉल छोड़ो, बेसिक पर लौटो नहीं तो…पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने इंग्लैंड को दी चेतावनी

संक्षेप: इंग्लैंड को अपने उच्च जोखिम वाले और आक्रामक 'बैजबॉल' क्रिकेट स्टाइल से हटने की जरूरत है। एशेज में हार के बाद उसे बेसिक्स पर लौटने की जरूरत है। ये बातें कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड के ही पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कही है।

इंग्लैंड को अपने उच्च जोखिम वाले और आक्रामक 'बैजबॉल' क्रिकेट स्टाइल से हटने की जरूरत है। एशेज में हार के बाद उसे बेसिक्स पर लौटने की जरूरत है। ये बातें कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड के ही पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कही है। 2005 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज में जीत दिलाने वाली टीम के कप्तान रहे वॉन ने बुधवार को न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में इंग्लैंड की 'बैजबॉल' क्रिकेट की आलोचना की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

वॉन ने कहा कि कोच ब्रेंडन मैक्कलम और कप्तान बेन स्टोक्स की तरफ से थोपी गई स्टाइल पूरी तरह फेल हो गई है। उन्होंने कहा, 'जिस तरह से इंग्लैंड खेल रहा है, बैजबॉल मेथड, हाथ में बल्ला लेकर अल्ट्रा-रिस्की मेथड काम नहीं किया क्योंकि वे एक भी बड़ी सीरीज नहीं जीत पाए।'

माइकल वॉन ने कहा, ‘वे भारत को नहीं हरा पाए। वे ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाए। और अब तो एक और एशेज सीरीज हार गए हैं और वे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के कहीं आस-पास तक नहीं हैं। इसलिए मैनेजमेंट को, नेतृत्व को और ईसीबी को ये स्वीकार करने की जरूरत है कि बदलाव जरूरी है।’

एशेज में इंग्लैंड के लचर प्रदर्शन के बाद कोच ब्रेंडन मैक्कलम भी निशाने पर आ चुके हैं। वह हर फॉर्मेट के कोच हैं और उनका करार 2027 के आखिर तक है।

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान वॉन ने चेतावनी दी कि अगर टीम नेतृत्व बदलाव नहीं करता है तो भविष्य और भी खराब होगा।

वॉन ने कहा, ‘मैं ये देखना नहीं चाहता कि किसी का कोई पद जाए लेकिन ये चाहता हूं कि आप असलियत स्वीकार करें। अगर आप इंग्लिश क्रिकेट को पिछले दो-तीन साल में देखें तो हमारे लिए ये वाकई बुरा समय रहा है। वाइट-बॉल टीम पीछे जा चुकी है। हमारी महिला टीम पीछे जा चुकी है और अब एक और सीरीज में इंग्लैंड जीत नहीं पाया।’