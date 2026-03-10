होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
19 साल और 10 एडिशन, मगर पहली बार T20 वर्ल्ड कप में हुआ ये 300+ वाला अद्भुत करिश्मा

Mar 10, 2026 05:46 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
19 साल पहले टी20 विश्व कप की शुरुआत हुई थी और अब तक 10 एडिशन इसके खेले जा चुके हैं, मगर पहली बार T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक सीजन में चार बल्लेबाजों ने 300+ वाला आंकड़ा पार किया है।

T20 World Cup को शुरू हुए 19 साल होने के हो और 10 बार अब तक ये टूर्नामेंट खेला गया है, लेकिन 2026 में खेला गया ये टी20 विश्व कप अपने आप में अद्भुत रहा। पहली बार एक टूर्नामेंट में एक या दो नहीं, बल्कि चार बल्लेबाजों ने 300-300 से ज्यादा रन बनाए हैं। 300 प्लस वाला कारनामा इस टूर्नामेंट से पहले चार बार हो चुका है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि चार अलग-अलग सीजन में बल्लेबाजों ने 300 प्लस रन बनाए थे, लेकिन इस बार के टी20 विश्व कप में चार अलग-अलग बल्लेबाजों ने ये करिश्मा कर दिखाया। यहां तक कि एक ही टीम के दो बल्लेबाज 300-300 से ज्यादा रन बनाने में सफल रहे।

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 2026 के एडिशन से पहले चार बार बल्लेबाजों ने एक सीजन में 300-300 से ज्यादा रन बनाए थे। 2009 में श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान, 2010 में श्रीलंका के ही महेला जयवर्धने, 2014 में विराट कोहली और 2021 में बाबर आजम ने 300 या इससे ज्यादा रन एक टूर्नामेंट में बनाए हुए हैं। दिलशान ने 317, जयवर्धने ने 302, विराट ने 319 और बाबर ने 303 रन बनाए हुए हैं, लेकिन इन सभी का रिकॉर्ड 2026 के एडिशन में टूट चुका है, क्योंकि 3 बल्लेबाज तो विराट को भी पीछे छोड़ने में सफल रहे हैं, जिनका अभी तक सबसे ज्यादा रन एक सीजन में बनाने का रिकॉर्ड था।

वहीं, अगर बात 2026 के सीजन की करें तो पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने 6 पारियों में 383 रन बनाकर टी20 विश्व कप का रिकॉर्ड कायम किया था। इसके अलावा टिम सीफर्ट 326 रन बनाकर सीजन में दूसरे स्थान पर रहे। वहीं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड हासिल करने वाले संजू सैमसन ने 321 रन 5 पारियों में बनाए। ये तीनों बल्लेबाज अब एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में टॉप 3 में हैं। ईशान किशन सीजन के चौथे ऐसे बल्लेबाज थे, जो 300 का आंकड़ा पार करने में सफल हुए। उन्होंने 317 रन 9 पारियों में बनाए।

एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 300 प्लस रन

383 - साहिबजादा फरहान

326 - टिम सीफर्ट

321 - संजू सैमसन

317 - ईशान किशन

