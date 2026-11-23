बल्लेबाजों के लिए ICC खड़ी कर सकती है बड़ी मुश्किल, IPL की तर्ज पर इंटरनेशनल क्रिकेट में जल्द आ सकता है 'बैट गेज'
आईपीएल की तर्ज पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी बैट गेज का इस्तेमाल कर सकता है। हाल ही में बाली में सौरव गांगुली की अध्यक्षता में आयोजित हुई क्रिकेट कमेटी की मीटिंग में इस फैसले को हरी झंडी मिल गई है।
समय के साथ- साथ क्रिकेट का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। टी-20 क्रिकेट की शुरुआत में किसने यह सोचा होगा कि छक्कों की संख्या हर मैच में अचानक से इतनी बढ़ जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि चाहे आईपीएल हो, या अन्य टी-20 लीग या फिर अंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट ही क्यों ना हो। मुकाबलों में छक्कों की बारिश होनी अब लगभग तय मानी जाने लगी है। इसके कई कारणों में बैटिंग फ्रेंडली पिच, बल्लेबाजों की तकनीक और खेलने में परिवर्तन, फील्ड सेटिंग के स्वरूप आदि के साथ- साथ बल्ले का शेप और साइज भी हो सकता है।
पिछले साल आईपीएल में बल्ले के शेप और साइज को मापने के लिए बैट गेज का इस्तेमाल किया गया। बल्लेबाज जब क्रीज पर आता है तो उसे सबसे पहले अंपायरों के पास रखे इस उपकरण में बैट डालना होता है। अगर बल्ला इक्विपमेंट में बनी संरचानाओं को पार कर जाता है तभी बैटर बैटिंग कर सकता है। वर्ना उसे दूसरा बैट ड्रेसिंग रूम से मंगाना होता है। आईपीएल में बीत साल इसको लेकर कई बल्लेबाजों को अपने बल्ले बदलने भी पड़े हैं, जिनमें रवींद्र जड़ेजा, रियान पराग और सुनील नरेन के नाम शामिल हैं। अब बैट गेज का यह नियम आईसीसी भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ला सकती है। बाली में हुई हालिया मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई है और खबर है कि हरी झंडी भी मिल गई है।
सौरव गांगुली की अध्यक्षता में मिली हरी झंडी
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबकि, सौरव गांगुली की अध्यक्षता वाली ICC क्रिकेट कमेटी की सिफारिशों में से यह प्रमुखता में है जिसे बाली में गवर्निंग बॉडी की हाल की मीटिंग्स के दौरान चीफ एग्जीक्यूटिव्स कमेटी से हरी झंडी मिल गई है। आईसीसी पहले इसे अंपायरों को अच्छे से समझाएगा और उसके बाद यह जल्द ही खेल में आ जाएगा। फिलहाल, MCC के क्रिकेट के नियमों का नियम 5 बल्ले के किनारे की मोटाई 1.56 इंच, गहराई 2.64 इंच और चौड़ाई 4.25 इंच तक सीमित रखता है।
गेंद की गुणवत्ता पर सुधार के भी विचार किए गए
इस खास नियम के अलावा मीटिंग में गेंद की क्वालिटी को लेकर भी विचार किया गया है। आईसीसी की मीटिंग से यह जानकारी सामने आई है कि गेंदों की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए काम चल रहा है। इसी मकसद से ICC की क्रिकेट कमिटी ने 2029 और 2030 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में एज-ग्रुप क्रिकेट से शुरुआत करते हुए एक अलग क्रिकेट गेंद के ट्रायल की सिफारिश की है। नई गेंदों के लिए एक कॉम्पिटिटिव प्रोक्योरमेंट प्रोसेस शुरू करने और उनके अप्रूवल के रास्ते को मजबूत करने का भी फैसला किया गया है।
बता दें कि फिलहाल, सभी बड़े ICC लिमिटेड-ओवर टूर्नामेंट में सफेद कूकाबुरा बॉल इस्तेमाल की जाती है। नेशनल बोर्ड भी बाइलेटरल गेम में इसी गेंद का इस्तेमाल करते हैं। अब एक और मार्केटप्लेस को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन अधिकारी यह साफ कह रहे हैं कि इसे कूकाबुरा के ऑप्शन की तलाश के तौर पर नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक रिसर्च और डेवलपमेंट के तरीके के तौर पर ही देखा जा रहा है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।