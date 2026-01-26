टी20 विश्व कप पर फोकस कीजिए...गौतम गंभीर को किसने और क्यों दी सोशल मीडिया से दूर रहने की सलाह?

Cricket Logo
भारत के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने गौतम गंभीर को सलाह दी है कि सोशल मीडिया से दूर रहिए और टी20 विश्व कप पर फोकस कीजिए। उन्होंने कहा कि इस पर बहुत ज्यादा मत सोचिए कि कौन आपके बारे में क्या कह रहा है।

Jan 26, 2026 09:06 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने हाल में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि कोच के 'असीमित अधिकार' का सच और लॉजिक समय आने पर साफ हो जाएगा। खुद की तारीफ में गिए गए कांग्रेस सांसद शशि थरूर के पोस्ट के जवाब में उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि कोच के पास ऐसा असीमित अधिकार नहीं होता कि किसी को भी टीम में ले ले या टीम से बाहर का रास्ता दिखा दे या संन्यास को मजबूर कर दे। अब भारत के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने गौतम गंभीर को सलाह दी है कि सोशल मीडिया से दूर रहिए और टी20 विश्व कप पर फोकस कीजिए।

रहाणे ने गौतम गंभीर से गुजारिश की है कि सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखिए और आपके बारे में ऑनलाइन क्या कहा जा रहा है उसके बारे में बहुत ज्यादा मत सोचिए।

'लोग क्या कह रहे उस बारे में बहुत ज्यादा मत सोचिए'

अजिंक्य रहाणे ने क्रिकबज पर लिखा, ‘इस पर मेरा जवाब बस यही है कि गौतम गंभीर को संभवतः सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। संभवतः उन्हें इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं या उनसे क्या कह रहे हैं। उन्होंने बहुत शानदार अंदाज में क्रिकेट खेला है और अब टीम इंडिया को कोचिंग दे रहे हैं जो बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है।’

'विश्व कप खत्म होने तक सोशल मीडिया से दूर रहिए'

रहाणे ने आगे कहा, 'उन्हें सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए और टीम पर फोकस बनाए रखना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। सिर्फ मुख्य चीज पर पर फोकस रखिए और जब तक विश्व कप खत्म नहीं होता तब तक सोशल मीडिया से दूर रहिए।'

थरूर से मिली तारीफ पर गौतम गंभीर ने किया था पोस्ट

पिछले हफ्ते गौतम गंभीर ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के एक एक्स पोस्ट के जवाब में जो कुछ लिखा था उसे अनुभवी बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ उनकी कथित अनबन को लेकर सफाई के तौर पर देखा गया था। थरूर ने गौतम गंभीर की तारीफ करते हुए लिखा था कि उनका काम भारत के प्रधानमंत्री के बाद दूसरा सबसे कठिन काम है। उनके बारे में लाखों लोग रोज सवाल उठाते हैं लेकिन वह शांत बने रहते हैं और बेखौफ होकर आगे बढ़ते हैं।

इसके जवाब में गंभीर ने लिखा था, 'जब गुबार शांत होगा तब कोच के कथित 'असीमित अधिकार' का सच और लॉजिक साफ हो जाएगा। तब तक तो मुझे इस पर हंसी आ रही है कि मुझे अपनों के खिलाफ ही खड़ा किया जा रहा है जबकि वे बेस्ट हैं।'

