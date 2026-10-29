सीरीज गंवाने के बाद जागी न्यूजीलैंड की टीम, बेवोन जैकब्स ने बताया क्या है टीम का अगला प्लान?
भारत के खिलाफ T20 सीरीज पहले ही गंवा चुकी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बेवोन जैकब्स ने कहा कि मेजबान टीम पांच मैचों की सीरीज के बाकी दो मैचों में छोटी-छोटी कमियों को दूर करने पर फोकस करेगी।
टीम इंडिया ने 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में मेजबान न्यूजीलैंड को 3-0 से हरा दिया है। सीरीज के दो मैच बाकी हैं, जिन्हें जीतकर कीवी टीम सम्मान बचाना चाहेगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं होने वाला है। सीरीज के बाकी बचे दो मैचों में न्यूजीलैंड का फोकस किस चीज पर होगा? इसके बारे में टीम के बल्लेबाज बेवोन जैकब्स ने बताया है। टी20 सीरीज पहले ही गंवा चुकी न्यूजीलैंड की टीम के बल्लेबाज बेवोन जैकब्स ने कहा कि मेजबान टीम इस सीरीज के बाकी बचे 2 मैचों में छोटी-छोटी कमियों को दूर करने पर फोकस करेगी। न्यूजीलैंड सीरीज में 0-3 से पीछे है।
बेवोन जैकब्स ने ऑकलैंड में टीम इंडिया के खिलाफ खेले जाने वाले सीरीज के चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच पहले कहा, ''0-3 से पिछड़ना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन हमारी सोच काफी सकारात्मक है। पहले दो मैच काफी प्रतिस्पर्धी थे और अच्छा क्रिकेट खेला गया। हम उसी लय को कायम रखकर अगले दो मैचों में जीत दर्ज करने की कोशिश करेंगे।''
सीरीज की स्थिति क्या है, हमें पता है- जैकब्स
उन्होंने आगे कहा ,''हमें यह तो पता ही है कि सीरीज में क्या स्थिति है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी कोशिशों में ढील दे दें। हम पहले 3 मैचों में किए गए अपने प्रदर्शन पर गौर करेंगे और आखिरी दो मैचों में अपना पूरा जोर लगा देंगे।'' न्यूजीलैंड की टीम और भारत की टीम आमना-सामना इस सीरीज से पहले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में हुआ था, जिसे भी टीम इंडिया ने जीता था।
जैकब्स ने कहा कि न्यूजीलैंड पहले तीनों मैचों में जीत दर्ज कर सकती थी, लेकिन मौकों का फायदा उठाने में नाकाम रही। उन्होंने बताया, ''यह खेल बहुत छोटे अंतरों का है। सच कहें तो हम मैच जीतने की स्थिति में रहे, लेकिन जीत की रेखा पार नहीं कर पाए। फिर भी जिसने ऐसी पारी खेली हो, उसकी तारीफ तो करनी ही होगी। उसे खेलते हुए देखना वाकई बहुत खास था (अभिषेक शर्मा के शतक की ओर इशारा करते हुए)।''
टॉस को दोष नहीं दे रही न्यूजीलैंड की टीम
उन्होंने न्यूजीलैंड की हार के लिए टॉस पर दोष नहीं मंढा। उन्होंने कहा, ''टॉस खेल का हिस्सा है। आप टॉस जीतने या हारने की बात कर सकते हैं, लेकिन आखिर में तो मैदान पर प्रदर्शन मायने रखता है।'' जैकब्स ने यह भी कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के साथ खेलने के अनुभव का उन्हें काफी फायदा मिला। उन्होंने कहा, ''वह अनुभव काफी मायने रखता है। इससे मुझे अलग अलग हालात में खेलने में मदद मिली।''
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