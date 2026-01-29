T20 वर्ल्ड कप से पहले कोलंबो के स्टेडियम की ये कमी हो गई पूरी, जो दशकों से थी अधूरी
अगले महीने शुरू होने वाले टी20 विश्व कप से पहले सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (एसएससी) का बड़े पैमाने पर नवीनीकरण किया गया है और इस प्रतिष्ठित स्टेडियम में फ्लडलाइट्स लगाई गई हैं। यहां टूर्नामेंट के कई मैच खेले जाएंगे।
T20 World Cup 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होने वाली है। भारत और श्रीलंका मिलकर इसकी मेजबानी कर रहे हैं। भारत के पांच और श्रीलंका के तीन स्टेडियमों में मैच खेले जाएंगे। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम के अलावा एसएससी यानी सिंहली स्पोर्ट्स क्लब और पल्लेकेले को इसके लिए चुना गया है। आपको बता दें, प्रेमदासा स्टेडियम और कैंडी के पल्लेकेले स्टेडियम में फ्लडलाइट्स थे, लेकिन एसएससी में नहीं थे। इस स्टेडियम में भी फ्लडलाइट्स इंस्टॉल हो गए हैं।
यह स्टेडियम श्रीलंका का पांचवा ऐसा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन गया है, जिसमें अब डे-नाइट मैच आयोजित किए जा सकते हैं। इस मैदान पर सात फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच टी20 विश्व कप का पहला मैच खेला जाएगा। एसएससी इस तरह से कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम, कैंडी के पल्लेकेले स्टेडियम, दांबुला के रंगिरि दांबुला स्टेडियम और हंबनटोटा के महिंदा राजपक्षे स्टेडियम की सूची में शामिल हो गया है, जहां अब अंतरराष्ट्रीय दिन रात्रि मैचों का आयोजन किया जा सकता है।
एसएससी ने 1982 में श्रीलंका में खेले गए पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच की मेजबानी की थी। यहां श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) का मुख्यालय भी है। श्रीलंका क्रिकेट के कोषाध्यक्ष सुजीवा गोदालियाड्डा ने पत्रकारों से कहा, ‘‘नया लाइटिंग सिस्टम अत्याधुनिक एलईडी तकनीक पर आधारित है और इसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और प्रसारण की जरूरत के अनुरूप तैयार किया गया है।’’ फ्लडलाइट्स चालू होने के बाद श्रीलंका की टीम के पूर्व महान बल्लेबाज और कप्तान सनत जयसूर्या ने कुछ शॉट्स भी पिच पर खड़े होकर लगाए। वह इस समय टीम के कोच भी हैं।
भारत की बात करें तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद और चेन्नई में टी20 विश्व कप के मैच होंगे। श्रीलंका के तीन मैदानों पर मैच खेले जाएंगे। वहीं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान की टीम अपने सभी मुकाबले श्रीलंका में ही खेलेगी, जबकि श्रीलंका की टीम भी अपने यहां सारे लीग मैच खेलेगी। हालांकि, सुपर 8 के मैचों के लिए श्रीलंका को भारत आना पड़ सकता है। आयरलैंड की टीम भी अपने सारे लीग मैच श्रीलंका में ही खेलने वाली है। टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक चलने वाला है, जिससे बांग्लादेश बाहर हो चुका है। उसकी जगह स्कॉटलैंड की टीम खेलने वाली है।