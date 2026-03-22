चेपॉक स्टेडियम में CSK का रीयूनियन, रैना-हेडन सहित चेन्नई के कई सितारे मैदान पर उतरे; देखिए वीडियो
चेन्नई सुपर किंग्स ने रविवार को एमए चिदंबरम में रीयूनियन का आयोजन किया, जिसमें चेन्नई के पुराने सितारे एक साथ नजर आए। सुरेश रैना, मैथ्यू हेडन और हरभजन सहित कई दिग्गज इस इवेंट में मौजूद रहे।
आईपीएल 2026 के 19वें सीजन की शुरुआत से ठीक पहले पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने फैंस के लिए एक ग्रैंड प्री-सीजन इवेंट का आयोजन किया। इस इवेंट का नाम रोर 2026 रखा गया था, जो रविवार को चेन्नई के आइकॉनिक एमए चिदंबरम स्टेडियम में हुआ। इस कार्यक्रम में चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी एक साथ नजर आए। फैंस ने ऐसा सेलिब्रेशन शायद ही पहले देखा हो।
पहले कभी न देखे गए सेलिब्रेशन में सीएसके के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना, मैथ्यू हेडन, मुरली विजय और एस बद्रीनाथ जैसे खिलाड़ी अपने मशहूर मैदान पर फिर से इकट्ठा हुए। चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व खिलाड़ी एस बद्रीनाथ ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी पांच आईपीएल ट्रॉफी के साथ नजर आ रहे हैं। फोटो में अंबाती रायडू, मैथ्यू हेडन, मुथैया मुरलीधरन, पार्थिव पटेल, एस बद्रीनाथ, सुरेश रैना, ड्वेन ब्रावो, हरभजन सिंह, जोगिंदर शर्मा, मुरली विजय और लक्ष्मीपति बालाजी मौजूद हैं।
इस शाम को मशहूर ऑस्कर अवॉर्ड जीतने वाले म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान ने एक स्पेशल लाइव परफॉर्मेंस भी दी, जिससे चेपॉक म्यूजिक और रोशनी से जगमगाता हुआ अखाड़ा बन गया और इसे सेलिब्रेशन और फैंस के जबरदस्त एक्सपीरियंस से भर दिया, फैंस के लिए ये जिंदगी भर की यादें बनीं।
सीएसके के एमडी कासी विश्वनाथन ने कहा कि यह मेगा सेलिब्रेशन सिर्फ़ एक इवेंट नहीं है; यह सीएसके के सफर और फैंस के अटूट प्यार को एक ट्रिब्यूट है। पुराने जमाने के यादगार पलों से लेकर भविष्य के वादे तक, यह एक ऐसी रात थी जहां क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे शानदार तरीके से मिलन हुआ, जिसमें यादगार पल, दोस्ताना मुकाबले और रात को रोशन करने वाली ढेर सारी "येलो" लाइटें देखने को मिलीं और दर्शकों को दो घंटे से ज्यादा समय तक बांधे रखा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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