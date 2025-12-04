Cricket Logo
ये 5 विदेशी खिलाड़ी खेलेंगे सिर्फ कुछ मैच, IPL नीलामी से पहले BCCI को किया इंफार्म

संक्षेप:

आईपीएल नीलामी से पहले पांच विदेशी खिलाड़ियों ने कम समय के लिए अपनी उपलब्धता के बारे में बीसीसीआई को सूचित किया है। आईपीएल 2026 के लिए नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में है।

Dec 04, 2025
आईपीएल नीलामी के लिए रजिस्टर करने वाले 1,355 खिलाड़ियों में से पांच ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को आईपीएल 2026 के लिए लिमिटेड उपलब्धता के बारे में बताया है। ऑस्ट्रेलिया के एश्टन एगर (65 परसेंट) और विलियम सदरलैंड (80 परसेंट), न्यूज़ीलैंड के एडम मिल्ने (95 परसेंट), और दक्षिण अफ्रीका के राइली रोसो (20 परसेंट) ने इस सीजन में उनके खेलने की संभावना के बारे में बताया है। ऑस्ट्रेलिया के जोश इंगलिस पांचवें ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनके पास कम समय है। 30 साल के विकेटकीपर-बल्लेबाज गाबा में चल रहे एशेज टेस्ट का हिस्सा हैं। उन्होंने बीसीसीआई को बताया है कि वह आईपीएल 2026 के सिर्फ 25 परसेंट मैचों में ही खेलेंगे। असल में, उन्होंने बोर्ड के जरिए फ्रेंचाइजी को बता दिया है कि वह चार से ज्यादा मैचों में हिस्सा नहीं ले सकते। इंगलिस ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा है।

इंगलिस (30) का पिछला आईपीएल पंजाब किंग्स के लिए ठीक-ठाक रहा था, उन्होंने 11 मैचों में 278 रन बनाए थे। वह टीम के आखिरी लीग मैच में खास तौर पर प्रभावशाली थे, उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 42 गेंदों पर शानदार 73 रन बनाकर अपनी टीम को टॉप-2 में जगह दिलाई। इसके बाद हुए क्वालिफायर 2 में, उन्होंने जसप्रीत बुमराह का सामना किया, जिन्हें खेलना मुश्किल था, और उनके एक ओवर में 20 रन ठोककर पंजाब किंग्स की फाइनल में जगह पक्की कर दी।

पता चला है कि पंजाब किंग्स ने इंगलिस को रिलीज करने के बारे में बाद में सोचा था, क्योंकि रिकी पोंटिंग कोच थे और उन्होंने उन्हें रिटेन करने के बारे में सोचा था। आखिरकार, उन्होंने रिटेंशन की डेडलाइन (15 नवंबर) के आखिरी दिन उन्हें जाने देने का फैसला किया, जब खिलाड़ी ने फ्रेंचाइजी को बताया कि आईपीएल का शेड्यूल उनकी शादी की योजनाओं से टकरा सकता है। अगर कोई टीम उन्हें ऑक्शन में चुनती है, तो वह सिर्फ कुछ हफ़्तों के लिए ही उपलब्ध हो पाएंगे।

इंगलिस की तरह, एगर का भी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है, लेकिन वह कभी आईपीएल में नहीं खेले - ठीक सदरलैंड की तरह, जिनका रिज़र्व प्राइस 1 करोड़ रुपये है। न्यूज़ीलैंड के मिल्ने (33) पहले भी आईपीएल में खेल चुके हैं, लेकिन पिछले तीन सीजन में नहीं, जिस दौरान वह अनसोल्ड रहे। उनका बेस प्राइस भी 2 करोड़ रुपये है। साउथ अफ्रीका के रोसो (36) 2014 में आईपीएल में डेब्यू करने के बाद से सिर्फ कभी-कभी ही खेले हैं, उन्होंने चार सीजन में कुल 22 गेम खेले हैं। उनके सिर्फ़ तीन से चार मैचों के लिए मौजूद रहने की संभावना के साथ, ऑक्शन में उनके चुने जाने की संभावना लगभग शून्य है। ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में है।

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
