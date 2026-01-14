Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Five captains who led India to victory in the U-19 World Cup list includes names like Virat Kohli and Mohammad Kaif
भारत को U-19 वर्ल्ड कप जिताने वाले 5 कप्तान, विराट कोहली, मोहम्मद कैफ समेत लिस्ट में ये नाम

संक्षेप:

भारत के इस गौरवशाली सफर की शुरुआत साल 2000 में मोहम्मद कैफ की कप्तानी में हुई थी। इसके बाद विराट कोहली (2008), उन्मुक्त चंद (2012), पृथ्वी शॉ (2018) और यश धुल (2022) ने अपनी कप्तानी में भारत को विश्व विजेता बनाया।

Jan 14, 2026 09:11 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत 15 जनवरी से जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगी। इस बार भारतीय टीम की कमान आयुष म्हात्रे संभाल रहे हैं। टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 15 जनवरी को USA के खिलाफ करेगी। इस टीम में वैभव सूर्यवंशी जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों पर सबकी नजरें टिकी हैं, जिनसे भारत को छठी बार चैंपियन बनाने की उम्मीद है।

भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम रही है, जिसने अब तक कुल 5 बार यह खिताब जीता है। भारत के इस गौरवशाली सफर की शुरुआत साल 2000 में मोहम्मद कैफ की कप्तानी में हुई थी। इसके बाद विराट कोहली (2008), उन्मुक्त चंद (2012), पृथ्वी शॉ (2018) और यश धुल (2022) ने अपनी कप्तानी में भारत को विश्व विजेता बनाया। विशेष रूप से, भारत ने अपने पांच में से तीन खिताब (2012, 2018 और 2022) ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराकर जीते हैं

भारत को चैंपियन बनाने वाले कप्तानों की सूची और उनका सफर

• मोहम्मद कैफ (2000): भारत ने अपना पहला अंडर-19 वर्ल्ड कप खिताब साल 2000 में मोहम्मद कैफ की कप्तानी में जीता था। श्रीलंका की मेजबानी में खेले गए इस टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने मेजबान श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर इतिहास रचा था।

• विराट कोहली (2008): क्रिकेट जगत के 'किंग' कहे जाने वाले विराट कोहली ने साल 2008 में मलेशिया में आयोजित टूर्नामेंट में टीम इंडिया को दूसरी बार चैंपियन बनाया। फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को डकवर्थ-लुईस (DLS) पद्धति की मदद से 12 रनों से मात दी थी।

• उन्मुक्त चंद (2012): साल 2012 में उन्मुक्त चंद के नेतृत्व में भारत ने तीसरी बार ट्रॉफी उठाई। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए इस टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को ही हराकर खिताबी जीत दर्ज की थी।

• पृथ्वी शॉ (2018): पृथ्वी शॉ की कप्तानी में भारतीय टीम ने साल 2018 में चौथी बार विश्व कप जीता। न्यूजीलैंड की मेजबानी में हुए इस टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब अपने नाम किया था।

• यश धुल (2022): भारत को पांचवीं और नवीनतम खिताबी जीत यश धुल ने साल 2022 में दिलाई। दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में खेले गए इस टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 79 रनों से हराकर रिकॉर्ड पांचवीं बार चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया।

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की चुनौती आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि टीम इंडिया को ग्रुप-ए में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमों के साथ रखा गया है। यूएसए के खिलाफ पहले मुकाबले के बाद, भारत 17 जनवरी को बांग्लादेश से भिड़ेगा, जो मानसिक बढ़त के लिहाज से एक महत्वपूर्ण मैच होगा। इसके बाद, 24 जनवरी को लीग स्टेज के आखिरी मैच में भारत का सामना न्यूज़ीलैंड से होगा। ये सभी मुकाबले जिम्बाब्वे के बुलावायो शहर में आयोजित किए जाएंगे। ग्रुप की टॉप दो टीमें अगले दौर में प्रवेश करेंगी। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया वर्तमान चैंपियन है, जिसने पिछले फाइनल में भारत को हराया था, ऐसे में टीम इंडिया के पास इस बार बदला लेने का सुनहरा मौका होगा।

