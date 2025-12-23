फिटनेस का मतलब दुबला-पतला और फिट दिखना नहीं; रोहित शर्मा को लेकर पूर्व क्रिकेटर ने क्या कहा?

संक्षेप: भारत के पूर्व स्पिनर अमित मिश्रा ने रोहित शर्मा के फिटनेस की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वह तो पहले भी फिट थे लेकिन आजकल फिटनेस को ज्यादातर लुक से आंका जाता है। उन्होंने कहा कि दुबला-पतला होना और फिट दिखना फिटनेस नहीं है। सबका शरीर अलग-अलग होता है।

रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अपनी फिटनेस पर जबरदस्त काम किया है। इस साल ऑस्ट्रेलिया दौरे से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में करीब 7 महीने बाद जब उन्होंने वापसी की तो एक अलग ही रोहित शर्मा नजर आए। 11 किलोग्राम वेट लॉस। यंग लुक और मैदान पर गजब की चुस्ती-फुर्ती। वापसी भी क्या शानदार की। प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई की होम सीरीज में भी उन्होंने 2 अर्धशतकों के साथ 146 रन ठोके। फिट दिखने को उन्होंने चुनौती के रूप में लिया और 38 वर्ष की उम्र में अपने ट्रांसफॉर्मेशन से चौंका दिया। इस बीच भारत के पूर्व क्रिकेटर अमित मिश्रा ने रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह तो पहले भी फिट थे।

रोहित शर्मा अब 24 दिसंबर से शुरू होने जा रहे विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते दिखेंगे। उनकी फिटनेस को लेकर अमित मिश्रा ने मेन्स एक्सपी यूट्यूब चैनल से बातचीत में कहा कि हिटमैन पहले भी फिट थे। फिट होने का मतलब पतला होना नहीं है। आप सिर्फ फिट दिखने के लिए फिट मत बनिए।

मिश्रा ने कहा, 'हर किसी का शरीर एक जैसा नहीं होता। अंतर होता है। अलग-अलग प्रकार होता है। इन दिनों फिटनेस का अंदाजा लुक से ज्यादा लगाया जा रहा। पतला दिखिए। लेकिन बेहतर ये है कि आप अपने असली बॉडी के साथ फिटनेस मैंटेन कीजिए। अच्छा खाइए। कड़ी मेहनत कीजिए। आप फिट रहेंगे। अपने डाइट का ध्यान रखिए और चीजों को स्वाभाविक ढंग से कीजिए। सिर्फ फिट दिखने के लिए फिट मत होइए।'

अमित मिश्रा ने कहा, ‘रोहित शर्मा ने वापसी की है और वह फिट हैं। वह पहले भी फिट थे। मैं उनके साथ खेला हूं। लोग उन्हें हैवी कहते थे लेकिन मैंने कभी भी महसूस नहीं किया कि मैदान पर वह धीमा है या रन नहीं बना रहे। ऐसा नहीं था कि वह बल्लेबाजी करने जा रहे हैं और आउट हो रहे हैं, वह फील्डिंग भी करते थे और ऐक्टिव थे। सबकी अपनी राय होती है।’