Feb 13, 2026 03:00 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए 2026 ICC पुरुष T20 विश्व कप के ग्रुप बी के मुकाबले में जिम्बाब्वे ने क्रिकेट जगत को स्तब्ध करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से हरा दिया है। यह 2026 के टी-20 विश्व कप का पहला उलटफेर है। इससे पहले जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 2007 के विश्व कप में हराया था।

विश्व कप 2026 में हुआ पहला उलटफेर, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से हराकर रचा इतिहास

कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए 2026 ICC पुरुष T20 विश्व कप के ग्रुप बी के मुकाबले में जिम्बाब्वे ने क्रिकेट जगत को स्तब्ध करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 169/2 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। यह जीत जिम्बाब्वे के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि उन्होंने 2007 के बाद एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को विश्व कप के मंच पर पटखनी दी है और ग्रुप बी में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।

जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी के हीरो सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट रहे, जिन्होंने पारी की शुरुआत से अंत तक डटकर बल्लेबाजी की और 56 गेंदों में नाबाद 64 रनों की धैर्यपूर्ण पारी खेली। उनका बखूबी साथ तादिवानाशे मारुमनी (35 रन) और रयान बर्ल (35 रन) ने दिया, जिन्होंने स्कोरबोर्ड को चलायमान रखा। पारी के अंतिम ओवरों में कप्तान सिकंदर रजा ने अपना अनुभव दिखाते हुए मात्र 13 गेंदों पर 25 रनों की नाबाद आतिशी पारी खेली, जिससे टीम एक मजबूत योग तक पहुंच सकी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों में मार्कस स्टोइनिस और कैमरून ग्रीन ही एक-एक विकेट लेने में सफल रहे।

170 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और पावरप्ले के भीतर ही उनके 4 विकेट मात्र 29 रनों पर गिर गए। जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी और 4 ओवरों में मात्र 17 रन देकर 4 विकेट चटकाए। इस दौरान उन्होंने अपने 100 T20I विकेट भी पूरे किए। ब्रैड इवांस ने भी धारदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके, जिसमें मध्यक्रम के महत्वपूर्ण बल्लेबाज शामिल थे। ग्लेन मैक्सवेल ने 31 रनों का योगदान दिया, लेकिन वे टीम को संकट से नहीं उबार सके।

मैच का रोमांच अंतिम क्षणों तक बना रहा जब मैथ्यू रेनशॉ ने 44 गेंदों में 65 रनों की साहसी पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों को जिंदा रखा था। हालांकि, मुजरबानी ने रेनशॉ को रयान बर्ल के हाथों कैच आउट कराकर ऑस्ट्रेलिया के संघर्ष पर विराम लगा दिया। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 19.3 ओवर में मैथ्यू कुह्नमैन के रन आउट होते ही 146 रनों पर सिमट गई और जिम्बाब्वे ने 23 रनों से मैच को जीतकर इतिहास रच दिया।

बता दें कि यह 2026 के टी-20 विश्व कप का पहला उलटफेर है। इस टूर्नामेंट में अब तक बड़ी टीमें ही जीतती हुई आ रही थीं। नेपाल ने इंग्लैंड के खिलाफ कड़ी टक्कर ली थी लेकिन अंत में वे हार गए थे। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका की टीम के सामने अफगानिस्तान ने भी कड़ी टक्कर दिखाई थी, लेकिन अंत में दूसरे सुपर ओवर में वे भी मुकाबला हार गए थे। हालांकि, अब जिम्बाब्वे ने वह कारनामा कर दिया है जो नेपाल और अफगानिस्तान नहीं कर सकीं और ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2026 विश्व कप का पहला उलटफेर कर दिया है।

