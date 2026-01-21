Cricket Logo
टूट गया मुंबई इंडियंस का गुरूर, WPL में पहली बार लीग फेज में मिलीं इतनी हार

संक्षेप:

मुंबई इंडियंस टीम की हालत पहली बार वुमेंस प्रीमियर लीग के इतिहास में ऐसी हुई है, जब टीम एक सीजन में लीग फेज में चार मुकाबले हारी है। इससे टीम के प्लेऑफ्स में पहुंचने के चांस भी कम हो गए हैं, क्योंकि टीम दो मैच ही जीती है।

Jan 21, 2026 05:50 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान
वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल की मौजूदा चैंपियन और सबसे ज्यादा दो खिताब जीतने वाली टीम मुंबई इंडियंस है। मुंबई इंडियंस ने 2025 में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर दूसरा खिताब जीता था। टूर्नामेंट के चौथे सीजन में मुंबई इंडियंस ने दमदार शुरुआत की, लेकिन हैरानी की बात ये है कि मुंबई इंडियंस का इस सीजन गुरूर टूट गया है। डब्ल्यूपीएल के इतिहास में पहली बार लीग फेज में मुंबई इंडियंस को चार मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। इससे टीम के प्लेऑफ्स में पहुंचने में भी परेशानी होने वाली है, क्योंकि टीम 6 मैचों में से सिर्फ दो ही मैच अभी तक जीत पाई है।

मुंबई इंडियंस का ये डब्ल्यूपीएल में चौथा सीजन और टीम पहली बार लीग फेज में 4 मैच हारी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स ने एक-एक बार मुंबई इंडियंस को हराया है, जबकि यूपी वॉरियर्स ने लगातार दो मैचों में मुंबई इंडियंस को इस सीजन पटका है। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के खिलाफ इस सीजन मुंबई ने एक-एक मैच जीता है। हालांकि, अच्छी बात ये है कि 6 मैचों में से चार मैच हारने के बावजूद एमआई टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर कायम है। नेट रन रेट भी मुंबई इंडियंस का प्लस में चल रहा है, जो अच्छा संकेत है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें, वुमेंस प्रीमियर लीग में एक एलिमिनेटर और एक फाइनल होता है। पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर रहने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचती है और दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाली टीम को एलिमिनेटर मैच खेलना होता है। जिस टीम को एलिमिनेटर मैच में जीत मिलती है, उसे फाइनल का टिकट मिलता है और हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। ऐसे में हर टीम की निगाहें इस समय नंबर वन की कुर्सी पर होंगी, लेकिन इस पर संभावित तौर पर आरसीबी का कब्जा रहने वाला है, क्योंकि टीम पहले ही पांच मैच जीतकर प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई करने में सफल हो गई है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
