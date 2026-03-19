ईशान किशन के कप्तान बनते ही IPL में रचा गया इतिहास, पहली बार सभी 10 टीमों के साथ बना ये संयोग
ईशान किशन के कप्तान बनते ही आईपीएल में एक गजब का संयोग बना है। टूर्नामेंट के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब सभी 10 टीमों के कप्तान भारतीय होंगे। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है।
पैट कमिंस के चोटिल होने की वजह से सनराइजर्स हैदराबाद ने ईशान किशन को अपना टेंपरेरी कप्तान नियुक्त किया है। कमिंस चोट की वजह से टूर्नामेंट के शुरुआती कुछ मैचों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, जिस वजह टीम के लीडरशिप ग्रुप में बदलाव देखने को मिले हैं। ईशान किशन को सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना कप्तान नियुक्त किया है, वहीं अभिषेक शर्मा उप-कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। ईशान किशन के कप्तान बनते ही आईपीएल में एक गजब का संयोग बना है। आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब सभी 10 टीमों के कप्तान भारतीय होंगे। जी हां, इससे पहले टूर्नामेंट के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है।
पिछले दो सीजन की बात करें तो, 2024 में फाफ डुप्लेसिस और पैट कमिंस ने बतौर विदेशी खिलाड़ी क्रमश: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद की अगुवाई की थी। वहीं 2025 में पैट कमिंस एकमात्र विदेशी कप्तान थे।
अब जब पैट कमिंस चोट के चलते टूर्नामेंट के शुरुआती कुछ मैच नहीं खेल रहे हैं तो आईपीएल 2026 ट्रॉफी के फोटोशूट में 10 के 10 भारतीय कप्तान नजर आएंगे।
आईपीएल 2026 सभी टीमों के कप्तान-
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु- रजत पाटीदार
मुंबई इंडियंस- हार्दिक पांड्या
चेन्नई सुपर किंग्स- ऋतुराज गायकवाड़
पंजाब किंग्स- श्रेयस अय्यर
कोलकाता नाइट राइडर्स- अजिंक्य रहाणे
लखनऊ सुपर जाएंट्स- ऋषभ पंत
राजस्थान रॉयल्स- रियान पराग
गुजरात टाइटंस- शुभमन गिल
दिल्ली कैपिटल्स- अक्षर पटेल
सनराइजर्स हैदराबाद- ईशान किशन
चेन्नई सुपर किंग्स ऐसा करने वाली एकमात्र टीम
आईपीएल के इतिहास में जितनी भी फ्रेंचाइजियां हैं, चेन्नई सुपर किंग्स को छोड़कर कभी ना कभी किसी ना किसी टीम ने विदेशी खिलाड़ी को अपना कप्तान बनाया है। जी हां, सीएसके को आज तक किसी विदेशी खिलाड़ी ने लीड नहीं किया है। एमएस धोनी ने लंबे समय तक इस टीम की कमान संभाली है। उनकी गैरमौजूदगी में सुरेश रैना कप्तान बनते थे। वहीं अब रवींद्र जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ियों को मौका मिला है। मौजूदा समय में गायकवाड़ ही टीम के कप्तान है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें