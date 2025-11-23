Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़first time in the history of Test cricket each of the top 4 in a team innings scored 35 or more but none of them reached
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार, किसी टीम के चार बल्लेबाजों को मिली अच्छी शुरुआत; मगर…

संक्षेप:

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी टीम के चार बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत मिली; मगर कोई भी उनमें से अर्धशतक तक नहीं पहुंच पाया। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों के साथ ऐसा हुआ है।

Sun, 23 Nov 2025 06:55 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
गुवाहटी टेस्ट मैच बहुत खास है। पहली बार इस मैदान पर कोई टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इसी मैच से टेस्ट क्रिकेट की सदियों पुरानी परंपरा को नया रूप मिला है, जिसमें टी ब्रेक पहले और लंच ब्रेक बाद में हो रहा है। इस बीच साउथ अफ्रीका की टीम ने भी एक इतिहास रच दिया है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जब किसी टीम के टॉप 4 के बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत मिली और कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। इसका अफसोस साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को जरूर रहा होगा।

दरअसल, साउथ अफ्रीका के टॉप 4 के बल्लेबाजों ने भारत के खिलाफ जारी दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले की पहली पारी में कम से कम 35 रन बनाए, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं पहुंच पाया। एडेन मार्करम 38, रयान रिकेल्टन 35, ट्रिस्टन स्टब्स 49 और कप्तान टेम्बा बावुमा 41 रन बनाकर आउट हुए। इनको शुरुआत मिली, लेकिन कोई अर्धशतक तक नहीं पहुंच पाया।

साउथ अफ्रीका ने पहले दिन 81.5 ओवर बल्लेबाजी की और कुल 247 रन बनाए। इस दौरान 6 विकेट साउथ अफ्रीका के गिरे। कोलकाता में जिस तरह का मैच घटा था। उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि गुवाहटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जारी मुकाबला कम से कम चौथे दिन तक जरूर जाएगा। अब देखना ये है कि साउथ अफ्रीका के बाकी के चार बल्लेबाज कितने रन जोड़ते हैं और भारत की पारी कैसी रहेगी। पहली बार इस सीरीज में किसी टीम ने 200 का आंकड़ा पार किया है।

लंच से पहले टी ब्रेक

गुवाहटी टेस्ट मैच में सूर्योदय और सूर्यास्त जल्दी होने के कारण पहले सेशन के बाद टी ब्रेक और दूसरे सेशन के बाद लंच का ब्रेक लिया जा रहा है। शाम को रोशनी कम होती है। यही कारण है कि पहले दिन का खेल करीब चार बजे बंद करना पड़ा और 90 ओवर का खेल भी पूरा नहीं हो सका। इसी से बचने के लिए टेस्ट क्रिकेट की परंपरा को तोड़ा गया है। डे टेस्ट में कभी भी हमको पहले सेशन के बाद टी ब्रेक देखने को नहीं मिला था। हालांकि, पिंक बॉल टेस्ट मैच में ऐसा होता रहा है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
