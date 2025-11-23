टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार, किसी टीम के चार बल्लेबाजों को मिली अच्छी शुरुआत; मगर…
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी टीम के चार बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत मिली; मगर कोई भी उनमें से अर्धशतक तक नहीं पहुंच पाया। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों के साथ ऐसा हुआ है।
गुवाहटी टेस्ट मैच बहुत खास है। पहली बार इस मैदान पर कोई टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इसी मैच से टेस्ट क्रिकेट की सदियों पुरानी परंपरा को नया रूप मिला है, जिसमें टी ब्रेक पहले और लंच ब्रेक बाद में हो रहा है। इस बीच साउथ अफ्रीका की टीम ने भी एक इतिहास रच दिया है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जब किसी टीम के टॉप 4 के बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत मिली और कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। इसका अफसोस साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को जरूर रहा होगा।
दरअसल, साउथ अफ्रीका के टॉप 4 के बल्लेबाजों ने भारत के खिलाफ जारी दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले की पहली पारी में कम से कम 35 रन बनाए, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं पहुंच पाया। एडेन मार्करम 38, रयान रिकेल्टन 35, ट्रिस्टन स्टब्स 49 और कप्तान टेम्बा बावुमा 41 रन बनाकर आउट हुए। इनको शुरुआत मिली, लेकिन कोई अर्धशतक तक नहीं पहुंच पाया।
साउथ अफ्रीका ने पहले दिन 81.5 ओवर बल्लेबाजी की और कुल 247 रन बनाए। इस दौरान 6 विकेट साउथ अफ्रीका के गिरे। कोलकाता में जिस तरह का मैच घटा था। उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि गुवाहटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जारी मुकाबला कम से कम चौथे दिन तक जरूर जाएगा। अब देखना ये है कि साउथ अफ्रीका के बाकी के चार बल्लेबाज कितने रन जोड़ते हैं और भारत की पारी कैसी रहेगी। पहली बार इस सीरीज में किसी टीम ने 200 का आंकड़ा पार किया है।
लंच से पहले टी ब्रेक
गुवाहटी टेस्ट मैच में सूर्योदय और सूर्यास्त जल्दी होने के कारण पहले सेशन के बाद टी ब्रेक और दूसरे सेशन के बाद लंच का ब्रेक लिया जा रहा है। शाम को रोशनी कम होती है। यही कारण है कि पहले दिन का खेल करीब चार बजे बंद करना पड़ा और 90 ओवर का खेल भी पूरा नहीं हो सका। इसी से बचने के लिए टेस्ट क्रिकेट की परंपरा को तोड़ा गया है। डे टेस्ट में कभी भी हमको पहले सेशन के बाद टी ब्रेक देखने को नहीं मिला था। हालांकि, पिंक बॉल टेस्ट मैच में ऐसा होता रहा है।