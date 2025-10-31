Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़first time in ICC Women Cricket World Cup history world cricket will have a new champion Know INDW vs SAW final Date
वुमेंस वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार, वर्ल्ड क्रिकेट को मिलेगा नया चैंपियन; जानें INDW vs SAW फाइनल कब?

संक्षेप: भारत ने ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में हराकर तीसरी बार खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार, 2 नवंबर को भारत का सामना साउथ अफ्रीका से होगा और पहली बार वर्ल्ड क्रिकेट को नया चैंपियन मिलेगा।

Fri, 31 Oct 2025 05:53 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने गुरुवार, 30 अक्टूबर की रात आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में इतिहास रचा। 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से पटखनी देते हुए उन्होंने फाइनल में जगह बनाई। भारत के लिए यह काम आसान नहीं था क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन ने पहले बैटिंग करते हुए 339 रनों का विशाल टारगेट सामने रखा था। भारत ने अपने वनडे क्रिकेट के इतिहास में कभी 265 रनों से बड़ा टारगेट चेज नहीं किया था। वहीं वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बड़े टारगेट 331 रन चेज करने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम था जो उन्होंने इसी वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ बनाया था, मगर जेमिमा रोड्रिक्स के शतक और कप्तान हरमनप्रीत कौर की 89 रनों की झूझारू पारी के दम पर भारतीय बेटियों ने इतिहास रचा और शान से फाइनल में जगह बनाई।

INDW vs AUSW फाइनल कब?

भारत का अब आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में सामना साउथ अफ्रीका से होगा, जिन्होंने पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह बनाई है। वर्ल्ड क्रिकेट को पहली बार नया चैंपियन मिलेगा, क्योंकि भारत और साउथ अफ्रीका किसी ने अभी तक वुमेंस वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता है। टीम इंडिया ने इससे पहले 2005 और 2017 के फाइनल में जगह बनाई थी, मगर दोनों ही बार भारत के हाथ निराशा लगी थी।

महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली टीमें

वुमेंस वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली टीमों में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का दबदबा रहा है। कंगारुओं ने सबसे अधिक 7 बार तो इंग्लैंड ने 4 बार ट्रॉफी को उठाया है। इस बार एक बार न्यूजीलैंड को 2000 में जीत मिली थी।

1973 इंग्लैंड

1978 ऑस्ट्रेलिया

1982 ऑस्ट्रेलिया

1988 ऑस्ट्रेलिया

1993 इंग्लैंड

1997 ऑस्ट्रेलिया

2000 न्यूजीलैंड

2005 ऑस्ट्रेलिया

2009 इंग्लैंड

2013 ऑस्ट्रेलिया

2017 इंग्लैंड

2022 ऑस्ट्रेलिया

2025 -

Lokesh Khera

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं।
Womens Cricket World cup 2025 Jemimah Rodrigues Harmanpreet Kaur
