एशेज के इतिहास का सबसे खराब रिकॉर्ड, 143 साल में पहली बार हुआ ऐसा; ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड पर लगा दाग

संक्षेप: एशेज की शुरुआत 1882 में हुई थी, तब से लेकर इस मैच से पहले तक कभी ऐसा नहीं हुआ जब दोनों टीमों की पहली पारी में विकेट बिना खाता खोले गिरा हो। मगर इस बार ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम पर यह दाग लग गया है।

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट के इतिहास की सबसे पुरानी जंग ‘एशेज’ का आगाज इस साल हो चुका है। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में कुछ ऐसा हुआ जो एशेज के 143 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। बता दें, एशेज की शुरुआत 1882 में हुई थी, तब से लेकर इस मैच से पहले तक कभी ऐसा नहीं हुआ जब दोनों टीमों की पहली पारी में विकेट बिना खाता खोले गिरा हो। मगर इस बार ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम पर यह दाग लग गया है। इंग्लैंड को पहला झटका 0 पर जैक क्रॉली के रूप में लगा था, वहीं ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट जेक वेदराल्ड के रूप में गिरा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। मिचेल स्टार्क ने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर जैक क्रॉली को आउट किया। क्रॉली स्टार्क की गेंद पर ड्राइव लगाना चाहते थे, मगर गेंद उनके बल्ले के बाहरी किनारे पर लगकर स्लिप में उस्मान ख्वाजा की गोदी में गई।

वहीं ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका जोफ्रा आर्चर ने जेक वेदराल्ड को आउट करके दिया। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर आर्चर ने वेदराल्ड को LBW आउट किया। हालांकि अंपायर ने वेदराल्ड को आउट नहीं दिया था, बेन स्टोक्स ने DRS का इस्तेमाल कर अंपायर के फैसले को पलटा।