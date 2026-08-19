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जब पहली बार ओलंपिक में खेला गया क्रिकेट मैच, जीतने वाली टीम को क्यों नहीं दिया था गोल्ड मेडल? जानिए

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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क्रिकेट ने पहली बार 1900 के पेरिस ओलंपिक में जगह बनाई थी। 19 और 20 अगस्त को ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच मुकाबला हुआ था। दो दिन चले इस मैच में ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस को 158 रन से हराया।

Pomona Cricket Ground ICC Olympic Games
इस बार पोमोना में ओलंपिक में क्रिकेट मैच होंगे

ओलंपिक में पहली बार क्रिकेट की शुरुआत साल 1900 में हुई थी। पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया था और 19 अगस्त से इसके मुकाबले खेले गए थे। हालांकि, सिर्फ एक ही मैच हुआ था, जो 19 अगस्त से शुरू होकर 20 अगस्त को खत्म हो गया था। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच यह मुकाबला हुआ था। दो दिन चले इस मैच में ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस को 158 रन से हराया। दोनों कप्तानों की सहमति के बाद इस मैच में 11 के बजाय 12-12 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। हैरानी की बात यह रही कि जीतने वाली टीम को भी गोल्ड मेडल नहीं मिला था।

ग्रेट ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व डेवोन एंड समरसेट वांडरर क्लब ने किया, जबकि फ्रांस की ओर से ऑल पेरिस टीम खेली थी। यह मैच पेरिस के वेलोड्रोम डी विन्सेनेस में खेला गया था, जो मूल रूप से एक साइकिलिंग ट्रैक था। 1900 में नीदरलैंड और बेल्जियम ने भी हिस्सा लेना था, लेकिन उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए। 12-12 खिलाड़ियों और केवल दो दिनों का मैच होने के कारण इसे आधिकारिक फर्स्ट-क्लास मैच का दर्जा नहीं मिला।

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किसी भी टीम को नहीं दिया गया गोल्ड मेडल

मैच खेलने वाले 24 खिलाड़ियों में से केवल दो खिलाड़ी (अल्फ्रेड बॉवरमैन और मोंटागु टोलर) ही पहले प्रथम श्रेणी (फर्स्ट-क्लास) क्रिकेट खेल चुके थे। मैच में दो अर्धशतक बने, जो ग्रेट ब्रिटेन के कप्तान चार्ल्स बीचक्रॉफ्ट और अल्फ्रेड बॉवरमैन ने बनाए थे। विजेता टीम को चांदी और उप-विजेता को कांस्य के पदक मिले। गोल्ड मेडल किसी टीम को इसलिए नहीं दिया गया, क्योंकि सिर्फ दो ही टीमें इस टूर्नामेंट में खेली थीं। ऐसे में गोल्ड मेडल दिया जाना आयोजकों को जायज नहीं लगा था।

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2028 में फिर से ओलंपिक में खेला जाएगा क्रिकेट

साल 1900 के बाद एक बार फिर से ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया है। 10 या 20 साल नहीं, बल्कि 128 साल के बाद क्रिकेट के खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है, जहां इस बार तीनों मेडल दांव पर होंगे। 19 जुलाई से 28 जुलाई 2028 तक क्रिकेट के मैच ओलंपिक में खेले जाएंगे। मेंस और वुमेंस क्रिकेट के मुकाबले टी20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे और हर एक वर्ग में 6-6 टीमें शामिल होंगी। हर कोई इस इवेंट के लिए बेताब है। ओलंपिक कमिटी ने तो इसे विराट कोहली के नाम से भी प्रमोट किया था, लेकिन वे इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि 2024 में ही विराट ने टी20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट लिया हुआ है।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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