Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़First time an international match was cancelled due to fog no Pak vs ZIM 17 December 1998 Test abandoned also
क्या कोहरे के कारण पहली बार रद्द हुआ कोई इंटरनेशनल मैच? 17 दिसंबर में छिपा है पाकिस्तान की भी राज

संक्षेप:

क्या कोहरे के कारण पहली बार कोई इंटरनेशनल मैच रद्द हुआ है? इसका जवाब है- नहीं, क्योंकि पहले भी एक मैच कोहरे की वजह से पूरा नहीं हुआ था। हैरानी की बात ये है कि वह मैच भी 17 दिसंबर से खेला जाना था, जो पाकिस्तान में था।

Dec 18, 2025 11:55 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
लखनऊ में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका चौथा टी20 इंटरनेशनल मैच खेला जाना था, लेकिन ये मुकाबला आयोजित नहीं हुआ। आमतौर पर बारिश, आंधी-तूफान और सुरक्षा कारणों की वजह से मैच बीच में रुक जाते हैं या फिर रद्द कर दीजिए जाते हैं, लेकिन इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टी20 इंटरनेशनल मैच कोहरे के कारण रद्द करना पड़ा। आप सोच रहे होंगे कि पहली बार कोई इंटरनेशनल मैच कोहरे के कारण कैंसिल किया गया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। पहले भी एक अंतरराष्ट्रीय मैच कोहरे की भेंट चढ़ चुका है।

दरअसल, लखनऊ में बुधवार 17 दिसंबर को घना कोहरा था, धुंध भी थी और एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार था। धुंध और इतने एक्यूआई में मैच खेला जा सकता था, लेकिन कोहरे ने मैच को शुरू ही नहीं होने दिया। व्हाइट बॉल क्रिकेट के इतिहास में पहली बार था, जब कोई मैच डेंस फॉग की वजह से कैंसिल किया गया। हालांकि, 1998 में एक टेस्ट मैच कोहरे की वजह से पूरा नहीं हुआ था। ये मुकाबला पाकिस्तान के फैसलाबाद में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया था।

गजब की बात ये है कि उस दिन भी तारीफ 17 दिसंबर ही थी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच 17 दिसंबर 1998 से तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाना था। इस मुकाबले के पहले दिन से ही घना कोहरा छाया रहा, विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि दूसरे दिन की अगली सुबह ज्यादातर खिलाड़ी मैदान से दूर रहे। चौथे दिन आते-आते अंपायरों ने मैच को पूरी तरह से रद्द करने का फैसला कर दिया था।

बार-बार इंस्पेक्शन हुआ, लेकिन…

इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले में टॉस साढ़े 6 बजे होना था, लेकिन घना कोहरा तब तक स्टेडियम में दस्तक दे चुका था। धुंध भी थी। मैच अंपायर और अधिकारियों ने टॉस को डिले किया। सात बजे अगले इंस्पेक्शन की घोषणा की गई। हालांकि, हालात नहीं सुधरे। हर आधे घंटे पर इंस्पेक्शन होने लगा, लेकिन अंपायर जाते और निराश होकर फिर से मैदान से बाहर चले जाते। आखिरकार 9 बजकर 25 मिनट पर मैच को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
