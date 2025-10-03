वेस्टइंडीज के खिलाफ राहुल-जुरेल और जडेजा का धमाकेदार शतक, 18 साल बाद हुआ ऐसा कमाल

भारतीय टीम के बल्लेबाज केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में शतकीय पारी खेली। 2007 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, जब भारत में एक कैलेंडर ईयर में एक ही पारी में तीन बल्लेबाजों ने शतकीय पारी खेली हो।

भारतीय टीम ने शुक्रवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 5 विकेट खोकर 448 रन बना लिए हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में भारत की ओर से दूसरे दिन तीन खिलाड़ियों ने शतकीय पारी खेली। विकेटकीपर ध्रुव जुरेल (125), हरफनमौला रविंद्र जडेजा (नाबाद 104) और सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल (100) की शतकीय पारियों के दम पर भारत ने पहली पारी में 286 रन की बढ़त हासिल कर ली है। 2025 में ऐसा तीसरा बार हुआ है, जब एक पारी में भारत की ओर से तीन बल्लेबाजों ने शतक लगाया हो।

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन केएल राहुल ने 100 रन बनाए। इसके बाद ध्रुव जुरेल ने 210 गेंद में 125 रन बनाए। रविंद्र जडेजा 176 गेंद में 104 रन बनाकर आउट हुए। जडेजा ने अपनी पारी में 6 चौके और पांच छक्के लगाए। इस साल तीसरी बार एक ही पारी में तीन भारतीय बल्लेबाजों ने शतक लगाया है। इससे पहले लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने शतकीय पारियां खेली थी। मैनचेस्टर में शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने शतक जड़ा था। 1979, 1986 और 2007 के बाद यह चौथा मौका है, जब भारत में एक कैलेंडर ईयर में एक ही पारी में तीन या अधिक बल्लेबाजों ने शतक लगाया।

वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रन पर सिमटी थी। भारत ने पांच विकेट शेष रहते 286 रन की बढ़त के साथ मैच पर अपना शिकंजा कस दिया। चौबीस साल के जुरेल ने भारतीय पारी के 116वें ओवर में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज के खिलाफ चौके के साथ 190 गेंद में टेस्ट करियर का अपना पहला शतक पूरा किया तो वहीं शानदार लय में चल रहे जडेजा ने इसके 10 ओवर बाद वारिकन के खिलाफ एक रन चुरा कर 168 गेंद में अपना छठा टेस्ट शतक पूरा किया।