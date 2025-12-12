Fri, Dec 12, 2025Cricket Logo
first T20I defeat for Team India in the 14 matches featuring Jasprit Bumrah and Arshdeep Singh both in Playing XI
टूट गया इस जोड़ी का भी जीत का टोटका, 14 मैचों के बाद टीम इंडिया को मिली शर्मनाक हार

टीम इंडिया के लिए जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की जोड़ी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में मैच विनिंग जोड़ी कही जाती थी, क्योंकि जब से ये दोनों साथ खेले, एक भी मैच भारतीय टीम नहीं हारी थी, लेकिन ये सिलसिला टूट गया है।

Dec 12, 2025
टीम इंडिया के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पेसर जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की जोड़ी को मैच विनिंग जोड़ी कहा जाता था। इसके पीछे का कारण ये था कि जब-जब टी20 इंटरनेशनल मैच में बुमराह और अर्शदीप साथ खेले थे, तब-तब टीम इंडिया को जीत मिली थी। हालांकि, जीत का ये सिलसिला गुरुवार 11 दिसंबर 2025 को टूट गया। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह के प्लेइंग इलेवन में रहते टीम इंडिया एक भी टी20आई मैच नहीं हारी थी, लेकिन अब ये सिलसिला टूट चुका है। सीरीज भी 1-1 की बराबरी पर आ खड़ी हो गई है।

दरअसल, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह अब तक कुल 15 बार टी20 इंटरनेशनल मैच में साथ खेले हैं। इनमें से 14 बार टीम इंडिया को जीत मिली है। यहां तक कि इस सीरीज में पहली बार भारत की सरजमीं पर बुमराह और अर्शदीप सिंह की जोड़ी टी20 इंटरनेशनल मैच में साथ नजर आई थी। पहला मैच इस जोड़ी ने भारत को जिताया, लेकिन अगले ही मैच में मुंह की खानी पड़ी और 14 मैचों से चला आ रहा जीत का सिलसिला भी टूट गया। इस हार में ये दोनों गेंदबाज भी गुनहगार हैं, क्योंकि इनकी गेंदबाजी खराब रही।

बात अगर अर्शदीप सिंह की करें तो पंजाब के इस गबरू ने अपने ही मैदान पर अपने ही फैंस के सामने खराब प्रदर्शन किया। अर्शदीप ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ के मुल्लानपुर में खेले गए दूसरे टी20 मैच में 4 ओवर गेंदबाजी की। एक भी सफलता हासिल नहीं की, जबकि 54 रन लुटा दिए। हैरानी की बात ये रही कि एक ओवर में सात वाइड गेंद भी अर्शदीप ने फेंकी, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया है।

बुमराह भी फेल

वहीं, जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर किए और कुल 45 रन खर्च किए। बुमराह को भी कोई सफलता नहीं मिली। बुमराह के ओवरों में 4 छक्के भी पड़े। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार ऐसा था, जब बुमराह की गेंदों पर इतने छक्के एक मैच में पड़े। बुमराह और अर्शदीप सिंह ने मिलकर 8 ओवर में करीब 100 रन लुटाए, जो टीम इंडिया को भारी पड़ गए। दोनों भारत के सबसे ज्यादा टी20आई विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।

