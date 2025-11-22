Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़first instance of a wicket falling before a run was scored in each of the first 3 innings of a Test Aus vs Eng Ashes
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार घटा ये अजीब संयोग, तीन पारियों में रन बनने से पहले गिरा विकेट

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार घटा ये अजीब संयोग, तीन पारियों में रन बनने से पहले गिरा विकेट

संक्षेप:

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ये अजीब संयोग घटा कि किसी टेस्ट मैच की पहली तीन पारियों में रन बनने से पहले ही पहला विकेट गिरा। पर्थ में जारी एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दौरान ऐसा देखने को मिला।

Sat, 22 Nov 2025 09:26 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

शनिवार 22 नवंबर का दिन टेस्ट क्रिकेट के लिए वाकई में ऐतिहासिक है। इसके पीछे एक नहीं, बल्कि दो कारण हैं। पहला तो ये कि पारंपरिक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि टी ब्रेक लंच से पहले लिया जाएगा। इसके अलावा दूसरा कारण ये है कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार एक अजीब संयोग देखने को मिला है, जिसमें तीन पारियों की शुरुआत रन के साथ नहीं, बल्कि विकेट के साथ हुई है। हैरान करने वाली बात ये है कि ऐसा एक ऐसी सीरीज में देखने को मिला है, जो दुनिया की सबसे पुरानी राइवलरी है, जिसे हम एशेज सीरीज के नाम से जानते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल, गुवाहटी में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें मैच के हर दिन पहले सेशन के बाद लंच नहीं, बल्कि टी ब्रेक होगा, जो आमतौर पर टेस्ट क्रिकेट में हमें देखने को नहीं मिलता है। पारंपरिक टेस्ट क्रिकेट में पहली बार किसी डे टेस्ट में टी ब्रेक पहले सेशन के बाद होगा और दूसरे सेशन के बाद लंच होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में सूर्योदय और सूर्यास्त जल्दी होता है। ऐसे में शाम को बैड लाइट की वजह से खेल रुक सकता है। इससे बचने के लिए ऐसा किया जाएगा।

अब बात करते हैं कि दूसरा संयोग जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ है, वह यह है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पर्थ में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच की तीन पारियों में किसी भी टीम ने रन नहीं बनाया और विकेट पहले गिर गया। इंग्लैंड की पहली पारी में मिचेल स्टार्क ने जैक क्राउले को आउट किया था, जब तक इंग्लैंड का खाता नहीं खुला था। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में जोफ्रा आर्चर ने जैक वेदरल्ड को आउट किया था। ऑस्ट्रेलिया का भी खाता नहीं खुला था। मैच की दूसरी और इंग्लैंड की दूसरी पारी में भी मिचेल स्टार्क ने शून्य पर जैक क्राउले को चलता किया। इस तरह तीनों पारियों में रनों का खाता खुलने से पहले विकेट का खाता खुला। इस तरह ये ऐतिहासिक दिन रहा।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Mitchell Starc Australia vs England
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |