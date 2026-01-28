Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़First in India Since 2017 Devon Conway tim Seifert 100 plus Opener Ends Long Drought Against India in T20Is
2017 के बाद न्यूजीलैंड ने पहली बार भारत के खिलाफ किया ये कारनामा, 17 पारियों में पहली बार हुआ ऐसा

2017 के बाद न्यूजीलैंड ने पहली बार भारत के खिलाफ किया ये कारनामा, 17 पारियों में पहली बार हुआ ऐसा

संक्षेप:

डेवोन कॉनवे और टिम सीफर्ट ने बुधवार को पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। 2017 के बाद पहली बार भारत में किसी टीम की सलामी जोड़ी ने शतकीय साझेदारी की है। कॉनवे 44 रन बनाकर आउट हुए।

Jan 28, 2026 08:08 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
न्यूजीलैंड ने बुधवार को भारत के खिलाफ टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए दमदार प्रदर्शन किया है। डेवोन कॉनवे और टिम सीफर्ट ने धमाकेदार पारी खेली है। दोनों के बीच पावरप्ले में ही 71 रन की साझेदारी हो गई है। इसके साथ ही कॉनवे और सीफर्ट का नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया है। बतौर सलामी बल्लेबाज कॉनवे और सीफर्ट की सलामी जोड़ी 6 साल बाद न्यूजीलैंड के लिए पहले विकेट के लिए 50 से अधिक स्कोर बनाने में सफल रही है। वहीं ये जोड़ी नौ साल बाद भारत में शतकीय साझेदारी करने वाली पहली सलामी जोड़ी भी बन गई है।

2020 के बाद से भारत-न्यूजीलैंड के बीच कुल 17 T20I पारियां खेली गई हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से इनमें से किसी भी मैच में पहली विकेट की साझेदारी 50 रन के पार नहीं गई। इस सलामी जोड़ी ने न्यूजीलैंड के लिए करीब 6 साल बाद पहली बार 50 से अधिक रनों की साझेदारी करने का कारनामा किया है। डेवोन कॉनवे 23 गेंद में 44 रन बनाकर आउट हुए। कुलदीप यादव ने उन्हें कैच आउट करवाया। कॉनवे और सीफर्ट के बीच पहले विकेट के लिए 50 गेंद में 100 रन की साझेदारी हुई। न्यूजीलैंड 100 के स्कोर पर पहला विकेट गंवाया।

दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी हुई। 2022 टी20 विश्व कप के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, जब भारत के लिए ओपनिंग जोड़ी ने शतकीय साझेदारी की हो। इससे पहले 2022 T20 विश्व कप सेमीफाइनल में जोस बटलर और एलेक्स हेल्स ने नाबाद 170 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी की थी। वहीं भारत में इससे पहले टी20 इंटरनेशनल में शतकीय साझेदारी 2017 में हुई थी, जब न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल और कोलिन मुनरो ने 105 रनों की साझेदारी की थी।

India vs New Zealand Devon Conway
