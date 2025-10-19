अक्टूबर में आकर टूट जाता है टीम इंडिया की जीत का सिलसिला, 2025 में पहला ODI हारा भारत
संक्षेप: टीम इंडिया का जीत का सिलसिला अक्टूबर के महीने में आकर थम जाता है। ऐसा एक नहीं, बल्कि तीन बार हो चुका है। एक बार तो दिसंबर के महीने में भारत पहला वनडे मैच हारा था। पर्थ में साल 2025 की भारत को पहली हार मिली है।
पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम को 7 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया। इसी के साथ भारतीय टीम का साल 2025 का लगातार वनडे मैच जीतने का सिलसिला टूट गया। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि अक्टूबर के महीने में इससे पहले दो बार और भारतीय टीम का वनडे मैच जीतने का सिलसिला टूट चुका है। भारत को पर्थ में बारिश से बाधित मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार मिली और ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 की बढ़त इस सीरीज में बना ली।
साल 2025 में भारतीय टीम ने लगातार 8 वनडे मैच जीते, लेकिन 9वें मैच में आकर भारतीय टीम का जीतने का सिलसिला थम गया। अक्टूबर के महीने में तीसरी बार ऐसा हुआ है, जब भारतीय टीम का वनडे मैच जीतने का सिलसिला थमा है। 13 अक्टूबर को 1978 में और 23 अक्टूबर को 1991 में भी भारतीय साल का पहला वनडे मैच हारी थी। इस तरह कहा जा सकता है कि भारतीय टीम के लिए अक्टूबर का महीना थोड़ा सा अनलकी साबित हो रहा है। दिसंबर के महीने में भी 1990 में भारत को वनडे मैच पहली हार साल की मिली थी।
2025 का साल वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए बहुत अच्छा जा रहा था, क्योंकि भारत ने 8 वनडे मैच इस साल जीते थे, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल भी शामिल है। साल 2025 में जनवरी से मार्च तक भारत ने 8 मैच खेले थे, जो रोहित शर्मा की कप्तानी में खेले गए थे। उन सभी मैचों में भारत को जीत मिली थी, लेकिन शुभमन गिल की कप्तानी में भारत को पहले ही मैच में हार मिली है। इस सीरीज के दो मैच बाकी हैं और 3 मैचों की सीरीज घर पर भारत को खेलनी है। अब देखना ये है कि उन मैचों का नतीजा क्या रहता है?
मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। भारतीय टीम को इस मैच में अच्छी शुरुआत नहीं मिली थी, क्योंकि कमबैक कर रहे रोहित शर्मा और विराट कोहली जल्दी आउट हो गए थे। कप्तान शुभमन गिल भी ज्यादा नहीं टिक पाए। बारिश से बाधित इस मैच को 26-26 ओवर का किया गया। भारत ने 136 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 131 रनों का लक्ष्य ही मिला, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने नाबाद 46 रन बनाए।