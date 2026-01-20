Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Fire breaks out beside Perths Optus Stadium during match babar azam steve smith playing watch video
VIDEO: BBL में मैच के दौरान लगी भीषण आग; बाबर आजम और स्टीव स्मिथ...

VIDEO: BBL में मैच के दौरान लगी भीषण आग; बाबर आजम और स्टीव स्मिथ...

संक्षेप:

पर्थ स्कॉर्चर्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच चल रहे इस महत्वपूर्ण मैच के दौरान स्टेडियम के ठीक बाहर अचानक आग लग गई, जिससे आसमान में गाढ़ा काला धुआं फैल गया। यह घटना उस समय हुई जब मैदान पर बाबर आजम और स्टीव स्मिथ जैसे बड़े प्लेयर खेल रहे थे। 

Jan 20, 2026 07:00 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मंगलवार, 20 जनवरी 2026 को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में बिग बैश लीग (BBL) 2025-26 के क्वालीफायर मुकाबले के दौरान एक डरावना मंजर देखने को मिला। पर्थ स्कॉर्चर्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच चल रहे इस महत्वपूर्ण मैच के दौरान स्टेडियम के ठीक बाहर अचानक आग लग गई, जिससे आसमान में गाढ़ा काला धुआं फैल गया। यह घटना उस समय हुई जब मैदान पर बाबर आजम और स्टीव स्मिथ जैसे बड़े प्लेयर खेल रहे थे। हालांकि, सुरक्षा कर्मियों की तेजी से एक बड़ी दुर्घटना टल गई और खेल में कोई बाधा नहीं आई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सूत्रों के अनुसार, आग स्टेडियम के प्रवेश द्वार और पास के एक पुल के पास घास या कचरे में लगी थी। मैच के 16वें ओवर के आसपास जब स्टेडियम के बाहर से काला धुआं उठते देखा गया, तो स्टैंड्स में मौजूद दर्शकों के बीच कुछ समय के लिए घबराहट फैल गई। सुरक्षा टीमों और स्टेडियम अधिकारियों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मोर्चा संभाला और आग को नियंत्रित किया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और न ही प्रशंसकों को स्टेडियम से बाहर निकालने की जरूरत पड़ी।

इस घटना का वीडियो सोशल मी़डिया पर वायरल हो रहा, जिसमें भयावह दृश्य को देखा जा सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस अपनी तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और खिलाड़ियों के पूरी तरह सेफ होने से राहत की सांस लेते दिख रहे हैं।

मैदान के अंदर के प्रदर्शन की बात करें तो पर्थ स्कॉर्चर्स ने बीबीएल में अपना दबदबा बनाए रखा और सीधे फाइनल में प्रवेश कर लिया। स्कॉर्चर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 147 रन बनाए, जिसमें कीवी स्टार फिन एलन ने 49 रनों की शानदार पारी खेली। जवाब में पर्थ के गेंदबाजों, विशेषकर महली बियर्डमैन और डेविड पायने ने सिडनी सिक्सर्स के बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस कर दिया। स्टीव स्मिथ ने संघर्ष किया लेकिन उनके आउट होते ही सिडनी की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अंत में झाई रिचर्डसन ने सिडनी को महज 99 रनों पर समेट दिया और अपनी टीम को 48 रनों की बड़ी जीत दिला दी। इस शानदार जीत के साथ पर्थ स्कॉर्चर्स अब बीबीएल-15 के खिताबी मुकाबले के लिए तैयार है।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
Cricket News
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |