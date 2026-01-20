VIDEO: BBL में मैच के दौरान लगी भीषण आग; बाबर आजम और स्टीव स्मिथ...
मंगलवार, 20 जनवरी 2026 को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में बिग बैश लीग (BBL) 2025-26 के क्वालीफायर मुकाबले के दौरान एक डरावना मंजर देखने को मिला। पर्थ स्कॉर्चर्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच चल रहे इस महत्वपूर्ण मैच के दौरान स्टेडियम के ठीक बाहर अचानक आग लग गई, जिससे आसमान में गाढ़ा काला धुआं फैल गया। यह घटना उस समय हुई जब मैदान पर बाबर आजम और स्टीव स्मिथ जैसे बड़े प्लेयर खेल रहे थे। हालांकि, सुरक्षा कर्मियों की तेजी से एक बड़ी दुर्घटना टल गई और खेल में कोई बाधा नहीं आई।
सूत्रों के अनुसार, आग स्टेडियम के प्रवेश द्वार और पास के एक पुल के पास घास या कचरे में लगी थी। मैच के 16वें ओवर के आसपास जब स्टेडियम के बाहर से काला धुआं उठते देखा गया, तो स्टैंड्स में मौजूद दर्शकों के बीच कुछ समय के लिए घबराहट फैल गई। सुरक्षा टीमों और स्टेडियम अधिकारियों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मोर्चा संभाला और आग को नियंत्रित किया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और न ही प्रशंसकों को स्टेडियम से बाहर निकालने की जरूरत पड़ी।
इस घटना का वीडियो सोशल मी़डिया पर वायरल हो रहा, जिसमें भयावह दृश्य को देखा जा सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस अपनी तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और खिलाड़ियों के पूरी तरह सेफ होने से राहत की सांस लेते दिख रहे हैं।
मैदान के अंदर के प्रदर्शन की बात करें तो पर्थ स्कॉर्चर्स ने बीबीएल में अपना दबदबा बनाए रखा और सीधे फाइनल में प्रवेश कर लिया। स्कॉर्चर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 147 रन बनाए, जिसमें कीवी स्टार फिन एलन ने 49 रनों की शानदार पारी खेली। जवाब में पर्थ के गेंदबाजों, विशेषकर महली बियर्डमैन और डेविड पायने ने सिडनी सिक्सर्स के बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस कर दिया। स्टीव स्मिथ ने संघर्ष किया लेकिन उनके आउट होते ही सिडनी की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अंत में झाई रिचर्डसन ने सिडनी को महज 99 रनों पर समेट दिया और अपनी टीम को 48 रनों की बड़ी जीत दिला दी। इस शानदार जीत के साथ पर्थ स्कॉर्चर्स अब बीबीएल-15 के खिताबी मुकाबले के लिए तैयार है।