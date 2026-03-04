फिन एलन ने ठोका T20 विश्व कप का सबसे तेज शतक, क्रिस गेल का 10 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा
न्यूजीलैंड के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज ने टी20 विश्व कप के इतिहास का सबसे तेज शतक ठोका है। एलन ने 33 गेंदों में 100 रन पूरे किए। उन्होंने क्रिस गेल का टी20 विश्व कप 2016 में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड तोड़ा।
न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज फिन एलन ने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में टी20 विश्व कप के इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया। फिन एलन ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 33 गेंद में शतक ठोका। विस्फोटक बल्लेबाज फिन एलन ने वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर क्रिस गेल का टी20 विश्व कप में लगाया गया सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तोड़ा। न्यूजीलैंड ने बुधवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले सेमीफाइनल में नौ विकेट से मात दी। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने फाइनल में जगह बनाई।
क्रिस गेल का रिकॉर्ड टूटा
फिन एलन ने बुधवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 33 गेंद में शतक जड़ा, जोकि टी20 विश्व कप के इतिहास का सबसे तेज शतक है। उन्होंने क्रिस गेल 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। क्रिस गेल ने टी20 विश्व कप 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 47 गेंदों में शतक ठोका था। इस लिस्ट में क्रिस गेल तीसरे नंबर पर भी मौजूद हैं। गेल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2007 में 50 गेंद में शतक लगाया था। ब्रेंडन मैकुलम ने 51 गेंद में बांग्लादेश के खिलाफ टी20 विश्व कप 2012 में ये कारनामा किया था। हैरी ब्रूक ने जारी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ 51 गेंद में शतक लगाया था।
टी20 विश्व कप नॉकआउट में हाईएस्ट स्कोर
फिन एलन ने टी20 विश्व कप नॉकआउट में हाईएस्ट स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। फिन एलन ने 33 गेंद में नाबाद 100 रन बनाए। इससे पहले ये रिकॉर्ड तिलकरत्ने दिलशान के नाम था, जिन्होंने नाबाद 96 रन बनाए थे। भारत के पूर्व क्रिकेटर विराट कोहली ने नॉकआउट में नाबाद 89 रन बनाए थे।
फिन ऐलन ने टी-20 विश्वकप इतिहास की सबसे तेज नाबाद शतकीय पारी खेलकर न्यूजीलैंड को विश्वकप के फाइनल में पहुंचा दिया। फिन ऐलन ने 33 गेंदों में 10 चौके और 8 छक्के उड़ाते हुए (नाबाद 100) की शतकीय पारी खेली। फिन ऐलन और टिम साइफर्ट के बीच हुई 117 रनों की साझेदारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने बुधवार को टी-20 विश्वकप के पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 43 गेंदे शेष रहते नौ विकेट से रौंद कर टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया।
